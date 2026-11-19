Κολόνα της ΔΕΗ έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές
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Από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς όλα τα παιδιά, αλλά και ο οδηγός και η συνοδός, είναι καλά στην υγεία τους.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Φλώρινα στο δρόμο μεταξύ των χωριών Παπαγιάννη και Μαρίνας όταν μία κολόνα της ΔΕΗ έπεσε σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.
Όπως αναφέρει το neaflorina.gr, η κολόνα που ταλαντώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων χτύπησε αρχικά το παρμπρίζ του λεωφορείου και στη συνέχεια διαπέρασε ένα πλαϊνό τζάμι, στη θέση του οποίου ευτυχώς δεν καθόταν κάποιος μαθητής.
Στο σημείο άμεσα έφτασε άλλο λεωφορείο, το οποίο παρέλαβε τους μαθητές και τους μετέφερε στους προορισμούς τους.
Το ατύχημα είχε ευτυχώς ως αποτέλεσμα μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.
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