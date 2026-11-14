Συναγερμός στο 62ο Δημοτικό Αθηνών: Χωρίς θέρμανση το σχολείο – Γονείς χαρακτηρίζουν επικίνδυνη την εγκατάσταση φυσικού αερίου

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«Δεν έχουμε κανένα δίλημμα και δεν θα δείξουμε καμία επιείκια ή αφέλεια. Τα παιδιά μας ούτε θα κρυώσουν ούτε θα κινδυνέψουν», ξεκαθαρίζουν οι γονείς στην ανακοίνωσή τους

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η σχολική κοινότητα του 62ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, μετά τα σοβαρά ευρήματα του τεχνικού ελέγχου που διενεργήθηκε στο σύστημα θέρμανσης (φυσικό αέριο) του κτιρίου. Σύμφωνα με το «Τεχνικό Δελτίο Ελέγχου» της εταιρίας ICON GROUP που παρουσίασε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, οι εγκαταστάσεις κρίνονται ακατάλληλες, εκτός νόμιμων προδιαγραφών και δυνητικά επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των 170 μαθητών, των νηπίων που συστεγάζονται και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η παροχή νερού στον λέβητα είναι κλειστή λόγω φθαρμένου σωληνώματος, καθιστώντας οποιαδήποτε λειτουργία απαγορευτική. Παράλληλα, διαπιστώθηκε έλλειψη ελέγχου στην παροχή φυσικού αερίου, ανυπαρξία του υποχρεωτικού «Πιστοποιητικού Αντοχής & Στεγανότητας» και απουσία τήρησης «Βιβλίου Μηνιαίων Μετρήσεων» για μια εγκατάσταση υψηλής ισχύος 581kW. Στα προβλήματα προστίθενται ένας πεπαλαιωμένος ανιχνευτής αερίου (εκτός ορίου αντικατάστασης) και ένα τρύπιο δοχείο διαστολής.

Απέναντι σε αυτό το σκηνικό εγκατάλειψης, οι γονείς αποφάσισαν ομόφωνα να μην επιτρέψουν τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, προτού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Τα βασικά αιτήματα και οι επόμενες κινήσεις του Συλλόγου περιλαμβάνουν:

Άμεση παρουσία κλιμακίου του Δήμου Αθηναίων, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της τεχνικής εταιρίας στο σχολείο τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 08:00 το πρωί για επιτόπια ενημέρωση.

Παράδοση όλων των παλαιότερων δελτίων τεχνικού ελέγχου για να διαπιστωθεί η ιστορικότητα των συντηρήσεων.

Άμεση αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών και γραπτή διαβεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των γονέων στην είσοδο του σχολείου τη Δευτέρα το πρωί, καθώς και σύσταση τριμελούς επιτροπής για την ενημέρωση των ΜΜΕ, του Δήμου και της ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι η ευθύνη για την ασφάλεια της σχολικής στέγης βαραίνει αποκλειστικά τον Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Παιδείας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα ανεχθούν εκπτώσεις στην ασφάλεια των παιδιών.