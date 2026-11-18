Times Higher Education: Εντυπωσιακή άνοδος για το ΕΚΠΑ – Στην 172η θέση, πρώτο από τα 9 ελληνικά της κατάταξης

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Το ΕΚΠΑ βελτίωσε σημαντικά τη θέση του σε σχέση με το 2026, όταν βρισκόταν στη ζώνη 251-300, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του στον τομέα της διεπιστημονικής έρευνας.

Η διεθνής πανεπιστημιακή κοινότητα στρέφει το ενδιαφέρον της στη νέα παγκόσμια κατάταξη Interdisciplinary Science Rankings 2027 του οργανισμού Times Higher Education (THE), η οποία αξιολογεί την ικανότητα των πανεπιστημίων να αναπτύσσουν διεπιστημονική έρευνα, να ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και να παράγουν ερευνητικό έργο με διεθνή απήχηση.

Ιδιαίτερη αξία έχει η κατάταξη του Εθνικό και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο κατέγραψε σημαντική άνοδο και βρέθηκε στην 172η θέση παγκοσμίως. Η επίδοση αυτή αποκτά πρόσθετη σημασία αν συγκριθεί με την προηγούμενη αξιολόγηση του 2026, όταν το ΕΚΠΑ βρισκόταν στη βαθμολογική ζώνη 251-300. Η νέα κατάταξη αποτυπώνει, επομένως, μια σημαντική βελτίωση της διεθνούς θέσης του ιδρύματος στον τομέα της διεπιστημονικής επιστημονικής έρευνας.

Η φετινή κατάταξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη βαρύτητα της διεπιστημονικής προσέγγισης στη σύγχρονη ανώτατη εκπαίδευση. Σε μια εποχή κατά την οποία οι μεγάλες επιστημονικές και κοινωνικές προκλήσεις απαιτούν τη συνεργασία ερευνητών από διαφορετικούς κλάδους, τα πανεπιστήμια καλούνται να υπερβούν τα παραδοσιακά όρια των επιστημονικών ειδικοτήτων και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για την έρευνα και την καινοτομία.

Στη νέα έκδοση της κατάταξης συμμετέχουν 1.058 πανεπιστημιακά ιδρύματα από 102 χώρες και περιοχές, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που αναδεικνύει τη διεύρυνση του διεθνούς ενδιαφέροντος για τη διεπιστημονική έρευνα. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από το Times Higher Education σε συνεργασία με το Schmidt Science Fellows και εστιάζει όχι μόνο στην ποσότητα και την ποιότητα της επιστημονικής παραγωγής, αλλά και στις συνθήκες που δημιουργούν τα πανεπιστήμια για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης διατηρείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Massachusetts Institute of Technology (MIT), ενώ στη δεύτερη θέση ανέρχεται το National University of Singapore και την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Stanford University. Παράλληλα, για πρώτη φορά τρία ασιατικά ιδρύματα συγκαταλέγονται στην πρώτη δεκάδα, ενώ το Wageningen University & Research της Ολλανδίας, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση, αναδεικνύεται ως το υψηλότερα καταταγμένο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.