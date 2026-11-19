ΔΥΠΑ: Επίδομα έως 1.438 ευρώ – Ποιοι προλαβαίνουν να κάνουν αίτηση

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Αντίστροφη μέτρηση για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, ύψους 719 έως 1.438 ευρώ. Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται, πόσα ημερομίσθια απαιτούνται και πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες εργαζομένους συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 719 έως 1.438 ευρώ. Η προθεσμία εκπνέει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η συγκεκριμένη παροχή απευθύνεται σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που απασχολούνται σε εποχικά επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, οικοδόμοι, μουσικοί, ηθοποιοί και τεχνικοί του κινηματογράφου. Το ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία, ενώ για τη χορήγησή του εξετάζονται συγκεκριμένες ασφαλιστικές και εργασιακές προϋποθέσεις.

Το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αφορά εργαζομένους που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα τα οποία περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δικαιούχων.

Στη σχετική λίστα βρίσκονται εργαζόμενοι του κατασκευαστικού κλάδου, της τουριστικής και επισιτιστικής δραστηριότητας, της ψυχαγωγίας, των τεχνών και άλλων ειδικών επαγγελμάτων.

Δυνατότητα συμμετοχής προβλέπεται επίσης για ασφαλισμένους που εργάζονται στον τουρισμό και την εστίαση μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η επαγγελματική δραστηριότητα πρέπει να αποδεικνύεται από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης, ενώ απαιτείται και η εκπλήρωση των υπόλοιπων όρων του βοηθήματος.

Τα ποσά και τα ημερομίσθια ανά επαγγελματική κατηγορία

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από το επάγγελμα του δικαιούχου και τα απαιτούμενα ημερομίσθια που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το 2025.

Το ανώτατο ποσό των 1.438 ευρώ προβλέπεται για τους σμυριδεργάτες, οι οποίοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει από 50 έως 240 ημερομίσθια.

Για τους οικοδόμους, λατόμους και ασβεστοποιούς, το βοήθημα ανέρχεται σε 1.064,12 ευρώ, με προϋπόθεση την πραγματοποίηση 95 έως 210 ημερομισθίων, αποκλειστικά στον αντίστοιχο κλάδο.

Ενίσχυση 1.006,60 ευρώ προβλέπεται για τους κεραμοποιούς, πλινθοποιούς και αγγειοπλάστες, τους δασεργάτες και ρητινοσυλλέκτες, καθώς και τους καπνεργάτες. Για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες απαιτούνται από 50 έως 210 ημερομίσθια.

Το ίδιο ποσό, δηλαδή 1.006,60 ευρώ, χορηγείται και στους μισθωτούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, με απαιτούμενη απασχόληση από 50 έως 230 ημερομίσθια.

Στα 719 ευρώ διαμορφώνεται το ειδικό εποχικό βοήθημα για αρκετές ακόμη επαγγελματικές κατηγορίες.

Ειδικότερα, το ποσό αυτό προβλέπεται για:

Μουσικούς, οι οποίοι είναι μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, με 50 έως 210 ημερομίσθια.

Υποδηματεργάτες, με 50 έως 210 ημερομίσθια.

Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών ή γεωτρητικών μηχανημάτων, με 70 έως 210 ημερομίσθια.

Ηθοποιούς, με 50 έως 210 ημερομίσθια.

Τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, με 50 έως 210 ημερομίσθια.

Χειριστές και βοηθούς χειριστών κινηματογράφου, με 50 έως 210 ημερομίσθια.

Ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, με 50 έως 210 ημερομίσθια.

Ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, με 50 έως 210 ημερομίσθια.

Ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου, με 50 έως 210 ημερομίσθια.

Χορευτές, εφόσον είναι μέλη των αντίστοιχων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, με 50 έως 210 ημερομίσθια.

Τεχνικούς ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων, που είναι μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, με 50 έως 210 ημερομίσθια.

Για τους εργαζομένους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, το ποσό ανέρχεται επίσης σε 719 ευρώ. Απαιτούνται τουλάχιστον 75 ημερομίσθια κατά το προηγούμενο έτος, ενώ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 κατά το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερομισθίων δεν εξασφαλίζει αυτομάτως τη χορήγηση του βοηθήματος, καθώς εξετάζονται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχων.

Ποιοι δεν δικαιούνται το εποχικό βοήθημα – Η εξαίρεση

Ένας από τους βασικούς περιορισμούς αφορά τη δυνατότητα λήψης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Σύμφωνα με τους όρους της παροχής, το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν χορηγείται σε εργαζομένους που πληρούν τις προϋποθέσεις για τακτικό επίδομα ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Ωστόσο, υπάρχει συγκεκριμένη εξαίρεση για τους οικοδόμους, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια χορήγησης.

Για τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες, η θεμελίωση δικαιώματος τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το συγκεκριμένο διάστημα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το ειδικό εποχικό βοήθημα.

ΔΥΠΑ: Πώς υποβάλλεται η αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποια υπηρεσία της ΔΥΠΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ειδικής υπηρεσίας στο gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr – Εργασία και ασφάλιση – Ανεργία – Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ – Υποβολή αίτησης

Εναλλακτικά, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των ΚΕΠ, όπου η σχετική δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 14:00.

Πού ανακοινώνεται η απόφαση για το βοήθημα

Μετά την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο των απαιτούμενων προϋποθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την απόφαση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια χορήγησης, τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Καθώς η προθεσμία πλησιάζει, όσοι ανήκουν στις προβλεπόμενες επαγγελματικές κατηγορίες καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως εάν πληρούν τις προϋποθέσεις και να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησής τους πριν από τη λήξη της διαδικασίας.