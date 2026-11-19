Ολοήμερο σχολείο: Η ημερομηνία – «παγίδα» – Πότε διαγράφονται μαθητές και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς άμεσα

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Προθεσμία έως τις 25 Νοεμβρίου για την επικαιροποίηση των εγγραφών στο Ολοήμερο Δημοτικό. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς και πότε προβλέπεται διαγραφή μαθητή.

Μια διαδικασία που δεν πρέπει να παραβλέψουν οι γονείς μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα στα Δημοτικά Σχολεία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την επικαιροποίηση των εγγραφών. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, οι οικογένειες καλούνται να επιβεβαιώσουν τη συνέχιση της φοίτησης των παιδιών τους, υποβάλλοντας την απαραίτητη αίτηση έως τις 25 Νοεμβρίου 2026.

Η διαδικασία αφορά όλους τους μαθητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο και δεν περιορίζεται σε όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν κάποια αλλαγή. Μάλιστα, η παράλειψη υποβολής της αίτησης μπορεί να οδηγήσει σε αυτοδίκαιη διαγραφή του μαθητή από το πρόγραμμα, καθώς θεωρείται ότι η οικογένεια δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του.

Ολοήμερο Δημοτικό: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Η επικαιροποίηση των εγγραφών αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που παρακολουθούν ήδη το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα και να την υποβάλουν στη σχολική μονάδα το αργότερο έως την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.

Η διαδικασία συνδέεται με τις προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017, που ρυθμίζει ζητήματα λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και προβλέπει την επικαιροποίηση των εγγραφών στο Ολοήμερο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τις οικογένειες που εξετάζουν το ενδεχόμενο διακοπής της συμμετοχής των παιδιών τους. Αντίθετα, ακόμη και οι γονείς που επιθυμούν να συνεχιστεί κανονικά η φοίτηση οφείλουν να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση.

Τι ισχύει για γονείς με περισσότερα από ένα παιδιά

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τις οικογένειες στις οποίες δύο ή περισσότερα παιδιά παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Η αίτηση επικαιροποίησης είναι ατομική και πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε μαθητή, ακόμη και όταν πρόκειται για αδέλφια που φοιτούν στο ίδιο σχολείο.

Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά στο Ολοήμερο θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει δύο διαφορετικές ηλεκτρονικές φόρμες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και για τους δύο μαθητές.

Η υποβολή μίας μόνο αίτησης δεν καλύπτει αυτομάτως όλα τα παιδιά της οικογένειας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πότε προβλέπεται διαγραφή μαθητή από το Ολοήμερο

Η μη εμπρόθεσμη επικαιροποίηση της εγγραφής ενδέχεται να έχει άμεσες συνέπειες για τη συνέχιση της φοίτησης του παιδιού.

Όπως επισημαίνεται στις σχετικές οδηγίες, εφόσον οι γονείς δεν καταθέσουν την απαιτούμενη αίτηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η σχολική μονάδα θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του μαθητή στο Ολοήμερο.

Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται η αυτοδίκαιη διαγραφή του παιδιού από το πρόγραμμα, ακόμη και εάν μέχρι εκείνη τη στιγμή το παρακολουθούσε κανονικά.

Για να αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη, οι γονείς καλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τη διεύθυνση του σχολείου τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τις 25 Νοεμβρίου διασφαλίζει, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, ότι η επιθυμία της οικογένειας για συνέχιση της συμμετοχής του μαθητή στο Ολοήμερο έχει δηλωθεί εμπρόθεσμα.