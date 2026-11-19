ΕΟΠΠΕΠ: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ – Όλες οι πληροφορίες
Πίνακας περιεχομένων
Αντίστροφη μέτρηση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ, που θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2026.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των Εξετάσεων Πιστοποίησης για τους αποφοίτους του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ, που συμμετέχουν στην πρώτη εξεταστική περίοδο του 2026, δημοσιοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Οι εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, με τους υποψηφίους να εξετάζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καθοριστεί για κάθε ειδικότητα.
Για να ενημερωθούν σχετικά με την ακριβή ημερομηνία και ώρα εξέτασης, καθώς και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο έχουν κατανεμηθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα epal.eoppep.gr του ΕΟΠΠΕΠ, μέσω της οποίας είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής τους.
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά:
- Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων και να ελέγξουν την ακριβή ημέρα και ώρα εξέτασής τους, ώστε να προσέλθουν εγκαίρως στο εξεταστικό τους κέντρο.
- Τις αναλυτικές Οδηγίες προς Υποψηφίους (δείτε εδώ), οι οποίες αφορούν τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοπροσωπίας καθώς και τους κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή τους στο Θεωρητικό και στο Πρακτικό Μέρος.
Υπενθυμίζεται ότι οι επιτυχόντες και στα δύο μέρη των εξετάσεων αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνεχίζει να υποστηρίζει τη διαδικασία πιστοποίησης των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων & Εξεταστικά Κέντρα:
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr