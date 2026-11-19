Στις 30 Νοεμβρίου καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου, με την ενίσχυση να φτάνει έως τα 800 ευρώ ανά κατοικία. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τι ισχύει για τα εισοδηματικά κριτήρια και πώς γίνεται η πληρωμή χωρίς αίτηση.