Υποτροφίες 1.000 ευρώ για πρωτοετείς – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

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Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι νέοι φοιτητές, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πώς υποβάλλεται η αίτηση.

Χρηματικά βραβεία και υποτροφίες σε 2.497 νέους φοιτητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε δημόσια πανεπιστήμια το 2026 χορηγεί ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο των παροχών του.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά παιδιά που διαθέτουν άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα στις παροχές του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η πρώτη εγγραφή σε δημόσιο ΑΕΙ, η ιδιότητα του μαθητή κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και η προϋπόθεση να είναι άγαμα και άνεργα.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο γονέα, ενώ η διαδικασία έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που καταχωρίζονται.

Δικαιούχοι της παροχής είναι δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα (εξαρτώμενα μέλη) δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

είχαν τη μαθητική ιδιότητα για το σχολικό έτος 2025-2026 και είναι άγαμα και άνεργα και εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2026 (ή μέσω κάθε άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού).

Σημειώνεται ότι:

Άμεσα μέλη λογίζονται τα τέκνα που έχουν δικό τους δικαίωμα ασφάλισης ως δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία), ή επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Εξαρτώμενα μέλη λογίζονται τα τέκνα που ασφαλίζονται έμμεσα από τον ίδιο άμεσο δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, ή και τον έτερο γονέα τους, εφόσον και αυτός είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα του τέκνου που έχει τις προϋποθέσεις να καταστεί δικαιούχος.

Κάθε αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) για τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν.