Επιστροφή ενοικίου: «Πράσινο φως» για τις πληρωμές – Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές που νοικιάζουν σπίτι

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Στις 30 Νοεμβρίου καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου, με την ενίσχυση να φτάνει έως τα 800 ευρώ ανά κατοικία. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τι ισχύει για τα εισοδηματικά κριτήρια και πώς γίνεται η πληρωμή χωρίς αίτηση.

Την ημερομηνία καταβολής της επιστροφής ενοικίου γνωστοποίησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός αναφέρθηκε στις οικονομικές ενισχύσεις που προγραμματίζονται για το τέλος του μήνα, στις οποίες περιλαμβάνεται, σύμφωνα με όσα ανέφερε, και η ενίσχυση των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους.

Το μέτρο της επιστροφής ενοικίου απευθύνεται σε πολίτες που μισθώνουν κύρια κατοικία ή φοιτητική στέγη. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να ανέλθει σε 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για νοικοκυριά που επιβαρύνονται και με φοιτητικό ενοίκιο το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ, ακόμη και να τα ξεπεράσει εφόσον συνυπολογιστούν οι προσαυξήσεις για τα παιδιά.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, καθώς η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, αξιοποιώντας τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στην ΑΑΔΕ.

Επιστροφή ενοικίου: Πώς προκύπτει το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται από τα ενοίκια που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. Ειδικότερα, η επιστροφή ισούται με το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για μίσθωμα, χωρίς να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα ανώτατα ποσά.

Για την καταβολή του 2026, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα μισθώματα του 2025, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στη φορολογική δήλωση.

Ενδεικτικά, εάν ένας πολίτης κατέβαλλε ενοίκιο 500 ευρώ κάθε μήνα για ολόκληρο το 2025, η ετήσια επιβάρυνσή του διαμορφώνεται στις 6.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή που του αναλογεί ανέρχεται σε 500 ευρώ.

Διαφορετικό είναι το ποσό όταν η μίσθωση δεν καλύπτει ολόκληρο το έτος. Για παράδειγμα, εάν το ίδιο ενοίκιο των 500 ευρώ καταβλήθηκε για έξι μήνες, η συνολική δαπάνη περιορίζεται στις 3.000 ευρώ και η επιστροφή διαμορφώνεται στα 250 ευρώ.

Κατά συνέπεια, οι δικαιούχοι δεν λαμβάνουν απαραίτητα το ποσό ενός ολόκληρου μηνιαίου ενοικίου, καθώς η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το σύνολο των δηλωμένων μισθωμάτων του προηγούμενου έτους.

Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Για το 2026 προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 5313/2026.

Τα κριτήρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

Συγκεκριμένα:

Άγαμοι: Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης: Το οικογενειακό εισόδημα μπορεί να φτάνει τις 35.000 ευρώ, με πρόσθετο όριο 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Πέρα από το εισόδημα, για την επιστροφή που αφορά την κύρια κατοικία λαμβάνεται υπόψη και η ακίνητη περιουσία.

Ειδικότερα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο δικαιούχο. Το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, καθώς και κατά 20.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Αντίθετα, στην περίπτωση της φοιτητικής κατοικίας, η επιλεξιμότητα εξετάζεται αποκλειστικά βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, χωρίς να εφαρμόζεται περιουσιακός περιορισμός.

Φοιτητικό ενοίκιο: Πότε η επιστροφή φτάνει τα 1.600 ευρώ

Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση προβλέπεται για τις οικογένειες που καλούνται να καλύψουν τόσο το ενοίκιο της κύριας κατοικίας τους όσο και τα έξοδα στέγασης παιδιού που σπουδάζει μακριά από το σπίτι.

Στις περιπτώσεις αυτές, η επιστροφή για τη φοιτητική κατοικία μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, ανεξάρτητα από το ποσό που δικαιούται το νοικοκυριό για την κύρια κατοικία.

Έτσι, μία οικογένεια που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορεί να λάβει συνολικά έως 1.600 ευρώ, ενώ το ποσό ενδέχεται να αυξηθεί λόγω των προσαυξήσεων που προβλέπονται για τα εξαρτώμενα τέκνα.

Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική διευκρίνιση: όταν δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά διαμένουν στην ίδια μισθωμένη φοιτητική κατοικία, η επιστροφή ενοικίου χορηγείται μία μόνο φορά για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Χωρίς αίτηση η καταβολή – Ο απαραίτητος έλεγχος στο myAADE

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς προηγούμενη αίτηση, καθώς η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τις απαραίτητες διασταυρώσεις με βάση τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία.

Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων και των ποσών εξετάζονται οι φορολογικές δηλώσεις, τα δηλωμένα μισθώματα και τα στοιχεία των συμβάσεων μίσθωσης.

Ωστόσο, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι πολίτες: η δήλωση έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν εάν έχουν καταχωρίσει σωστά τον λογαριασμό τους, ακολουθώντας τη διαδρομή:

myAADE – Μητρώο & Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Η ορθή καταχώριση του τραπεζικού λογαριασμού είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πίστωση της ενίσχυσης.

Τέλος, για ειδικές κατηγορίες μισθώσεων στις οποίες δεν είναι εφικτή η αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων, προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ.