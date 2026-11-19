«Δεν έχει σχόλασμα» για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας – Καταγγελίες για εργασία μετά τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα

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Την αύξηση της χρηματοδότησης για τις υπερωρίες των διοικητικών υπαλλήλων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ζητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω περιορισμού των αποζημιώσεών τους μετά την πρόσφατη διεύρυνση των δικαιούχων.

Με επιστολή προς την υπουργό Παιδείας, η Π.Ο.Ε. – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ζητά την ενίσχυση των σχετικών πιστώσεων κατά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ για το 2027, ώστε η συνολική χρηματοδότηση να αυξηθεί από τα 1,8 εκατ. ευρώ στα 2,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στην παρέμβαση αναδεικνύονται οι συνθήκες εργασίας στις υποστελεχωμένες διοικητικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης, με αναφορές σε ασφυκτικές προθεσμίες, διαρκώς αυξανόμενες αρμοδιότητες και περιπτώσεις υπαλλήλων που αναγκάζονται να διεκπεραιώνουν υπηρεσιακές υποχρεώσεις ακόμη και μετά τις 22:00 ή κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων, χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για τη συγκεκριμένη απασχόληση.

Υπερωρίες: Γιατί ζητούν επιπλέον 1 εκατ. ευρώ

Αφορμή για την παρέμβαση αποτελεί η πρόσφατη διεύρυνση των κατηγοριών εργαζομένων που δικαιούνται υπερωριακή αποζημίωση στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην επιστολή, με την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 33457/Ν4/17-03-2026 απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6894/16.11.2026, στους δικαιούχους εντάχθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν απρόσμενη τη συγκεκριμένη εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκε μόλις ενάμιση μήνα πριν από την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους, κατόπιν ορθής επανάληψης της απόφασης του υπηρεσιακού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Ι. Βλάσση.

Όπως υποστηρίζουν, η προσθήκη νέων δικαιούχων χωρίς παράλληλη αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων δημιουργεί τον κίνδυνο να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι υπερωριακές αποζημιώσεις των διοικητικών υπαλλήλων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι οι πιστώσεις ύψους 1.800.000 ευρώ για το 2026 είχαν καθοριστεί πριν από τη διεύρυνση των δικαιούχων.

Για τον λόγο αυτό, ζητείται η χρηματοδότηση του 2027 να ανέλθει τουλάχιστον στα 2.800.000 ευρώ, ώστε να καλυφθούν τόσο οι ανάγκες των νέων δικαιούχων όσο και ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας των υπηρεσιών.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η επέκταση του δικαιώματος υπερωριακής αποζημίωσης δεν πρέπει να πραγματοποιείται εις βάρος των υπολοίπων υπαλλήλων, ούτε να οδηγεί σε αναδρομικό περιορισμό των ήδη ανεπαρκών, όπως τις χαρακτηρίζουν, αποζημιώσεων.

Καταγγελίες για εργασία μετά τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα

Πέρα από το ζήτημα της χρηματοδότησης, στην επιστολή περιγράφονται οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους, οι υπηρεσίες καλούνται να ανταποκριθούν σε ολοένα περισσότερες αρμοδιότητες, χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία ενίσχυσή τους με μόνιμο διοικητικό προσωπικό.

Την κατάσταση επιβαρύνουν, όπως αναφέρουν, οι ιδιαίτερα περιορισμένες προθεσμίες που θέτουν συχνά οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και αδύνατη, η ολοκλήρωση των εργασιών εντός του κανονικού ωραρίου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για περιπτώσεις στις οποίες υπάλληλοι καλούνται να ολοκληρώσουν υπηρεσιακές εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες, ακόμη και μετά τις 22:00, ή τις ημέρες ανάπαυσής τους.

Όπως καταγγέλλεται, για τη συγκεκριμένη απασχόληση δεν υφίσταται πάντοτε η απαιτούμενη ειδική πρόβλεψη και έγκριση, γεγονός που, σύμφωνα με την επιστολή, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα νομιμότητας.

Οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν ότι η λειτουργία των υπηρεσιών δεν μπορεί να βασίζεται στην άτυπη και χωρίς αποζημίωση υπερεργασία, ούτε στην απαίτηση παροχής εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά και διαδικαστικά όρια.

Από τις Πανελλαδικές έως τις προσλήψεις εκπαιδευτικών – Ο φόρτος εργασίας

Στην επιστολή παρατίθεται εκτενής κατάλογος αρμοδιοτήτων που επιβαρύνουν καθημερινά τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι διορισμοί και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, οι υπηρεσιακές μεταβολές, οι συνταξιοδοτήσεις, η διοικητική υποστήριξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων, οι διαδικασίες κινητικότητας και οι σχολικές μεταβολές.

Στον ήδη αυξημένο φόρτο προστίθενται οι συνεχώς αυξανόμενες πειθαρχικές υποθέσεις, καθώς και πλήθος άλλων διοικητικών διαδικασιών.

Όπως επισημαίνεται, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται από τις υπηρεσίες να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν μεγάλο όγκο στοιχείων ή να ολοκληρώσουν σύνθετες διαδικασίες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Οι απαιτήσεις αυτές, σύμφωνα με τους εργαζομένους, δεν λαμβάνουν πάντοτε υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες των υποστελεχωμένων υπηρεσιών.

Μάλιστα, σημειώνουν ότι το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, στην απόφαση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, αναγνωρίζει την ανάγκη πρόσθετης εργασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, παραθέτοντας αναλυτικά τις σχετικές εργασίες.

Το Υπουργείο Παιδείας είχε ζητήσει πρόσθετες πιστώσεις 700.000 ευρώ

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε προηγούμενες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας για την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με την επιστολή, το ΥΠΑΙΘΑ είχε απευθυνθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τόσο τον Φεβρουάριο όσο και τον Ιούνιο του 2026, ζητώντας πρόσθετες πιστώσεις ύψους 700.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών υπερωριακής απασχόλησης.

Πρόκειται για τα έγγραφα με αριθμούς πρωτοκόλλου Φ.1/Α/106/22471/Β1/24-02-2026 και Φ.1/Α/340/81883/Β1/19-06-2026.

Όπως αναφέρεται, στα συγκεκριμένα αιτήματα επισημαινόταν η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων υπαλλήλων, καθώς και η αδυναμία κάλυψης της σχετικής δαπάνης μέσω ανακατανομής των ήδη διαθέσιμων πιστώσεων.

Η αναφορά αυτή χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους ως πρόσθετο επιχείρημα για την ανάγκη ουσιαστικής αύξησης της χρηματοδότησης κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

Ανισότητες στην κατανομή των υπερωριών – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Στην παρέμβαση υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας (ΣΥΠΥΥΠ) έχει επανειλημμένα αναδείξει τις ανισότητες που, όπως υποστηρίζει, παρατηρούνται στην κατανομή των πιστώσεων υπερωριακής απασχόλησης μεταξύ των υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ζητείται η καθιέρωση αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, τα οποία θα συνδέουν τη χρηματοδότηση με τις πραγματικές ανάγκες κάθε υπηρεσίας.

Στα κριτήρια που προτείνονται περιλαμβάνονται ο αριθμός των εργαζομένων, των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών που εξυπηρετεί κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία Εκπαίδευσης.

Συνολικά, στην επιστολή διατυπώνονται πέντε βασικά αιτήματα:

Αύξηση των πιστώσεων κατά τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ για το 2027, ώστε η συνολική χρηματοδότηση να διαμορφωθεί στα 2.800.000 ευρώ, από 1.800.000 ευρώ το 2026.

Εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης για τους νέους δικαιούχους, προκειμένου να μην περιοριστούν τα κονδύλια που διατίθενται για την υπερωριακή απασχόληση των υπόλοιπων εργαζομένων.

Καθιέρωση δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος κατανομής, με βάση τον πραγματικό φόρτο εργασίας και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας.

Έγκαιρη έγκριση και διάθεση των πιστώσεων, ήδη από την έναρξη του οικονομικού έτους 2027, ώστε να μην παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών.

Εξορθολογισμός των προθεσμιών που θέτει το Υπουργείο Παιδείας, με παράλληλη διασφάλιση ότι δεν θα απαιτείται νυχτερινή εργασία ή απασχόληση κατά τις ημέρες ανάπαυσης χωρίς την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.

Κλείνοντας, οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Παρά τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, όπως επισημαίνουν, εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις του Υπουργείου, συχνά υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες.

Τονίζουν, τέλος, ότι η αύξηση των κονδυλίων για τις υπερωρίες δεν αποτελεί αίτημα προνομιακής μεταχείρισης, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη και δίκαιη αποζημίωση της πρόσθετης εργασίας, καθώς και για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ζητώντας τη θετική ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.