Προσλήψεις αναπληρωτών: Βιώνουμε μία από τις χειρότερες χρονιές για την ειδικότητά μας – Ανοιχτή επιστολή αναπληρώτριας

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Κραυγή αγωνίας από τους αναπληρωτές Βρεφονηπιοκόμους ΠΕ87.09 για τις ελάχιστες προσλήψεις ακόμη και μετά τη Γ΄ φάση.

Την έντονη αγανάκτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου Βρεφονηπιοκόμων για τις ελάχιστες προσλήψεις κατά τη φετινή σχολική χρονιά εκφράζει με επιστολή της η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Παναγιώτα-Ιουλία Ντόμορα, καταγγέλλοντας την υποστελέχωση των σχολικών μονάδων και την παρατεταμένη εργασιακή ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί της.

Όπως επισημαίνει, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, εκατοντάδες εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης ειδικότητας παραμένουν εκτός σχολικών αιθουσών, παρά τα αυξημένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα τους. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την επιστολή, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά κενά σε ΕΠΑΛ και άλλες εκπαιδευτικές δομές, τα οποία παραμένουν ακάλυπτα.

Αναλυτικά η επιστολή της αναπληρώτριας

Με το παρόν mail θα ήθελα να γνωστοποιηθεί η έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία σύσσωμου του κλάδου, για την πρωτοφανή απαξίωση που βιώνουμε κατά τις φετινές φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών ΠΕ87.09 (Βρεφονηπιοκόμων), οι οποίες εξελίσσονται στις χειρότερες όλων των εποχών για την ειδικότητα μας.

Εκατοντάδες αναπληρωτές της ειδικότητας ΠΕ87.09, διαθέτοντας αυξημένα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα-πολλαπλά πανεπιστημιακά πτυχία, μεταπτυχιακά, προϋπηρεσία, παραμένουμε εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση της Γ Φάσης προσλήψεων. Την ίδια στιγμή, τα ΕΠΑ.Λ. και οι εκπαιδευτικές δομές της χώρας παρουσιάζουν σοβαρά λειτουργικά κενά, τα οποία μένουν ακάλυπτα εις βάρος των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης. Η πολιτική επιλογή της υποστελέχωσης και των μηδενικών σχεδόν πιστώσεων ακυρώνει στην πράξη τον κόπο και τα προσόντα μας, καταδικάζοντας τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς μας στην ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια.

Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, η σιωπή και η αδράνεια των θεσμικών μας οργάνων δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από κανέναν μας. Ως πρωτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησής μας, ο Σύλλογος οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να υπερασπιστεί έμπρακτα τα μέλη του.

Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου άμεσα:

Να εκδώσει επίσημη, δημόσια ανακοίνωση-καταγγελία για τις ελάχιστες προσλήψεις στον κλάδο των ΠΕ87.09 και την υποστελέχωση των σχολικών μονάδων.

Να ζητήσει κατεπείγουσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, διεκδικώντας νέες πιστώσεις και μαζικές προσλήψεις για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών.

Να προχωρήσει σε συντονισμό κινητοποιήσεων και δράσεων πίεσης, δίνοντας φωνή στους συναδέλφους που μένουν άδικα εκτός τάξης.

Η ανοχή ολόκληρου του κλάδου έχει εξαντληθεί. Αναμένουμε τις άμεσες πρωτοβουλίες και τη δημόσια τοποθέτησή σας.

Με εκτίμηση,

Ντόμορα Παναγιώτα-Ιουλία,

Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός ΠΕ87.09