ΕΠΑΛ Γρεβενών: Στη Βουλή η μη έγκριση τμημάτων Μαθητείας – Τι καταγγέλλουν οι υποψήφιοι

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Οι απόφοιτοι κάνουν λόγο για άδικη μεταχείριση, καθώς στην ίδια περιοχή εγκρίθηκαν κατ’ εξαίρεση άλλα ολιγομελή τμήματα, και ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας σαφείς απαντήσεις και άμεση λύση.

Στη Βουλή φτάνει το ζήτημα της μη έγκρισης των τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών, έπειτα από σειρά παρεμβάσεων για την ανάδειξη του προβλήματος.

Ειδικότερα, στις 17 Νοεμβρίου 2026, η βουλευτής Β’ Πειραιά της Ελληνικής Λύσης, Χάιδω – Σοφία Ασημακοπούλου, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας ουσιαστικά να τεθεί το θέμα υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Η κοινοβουλευτική αυτή παρέμβαση αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών που έχουν προηγηθεί, μέσω επιστολών, θεσμικών πρωτοβουλιών, επαφών με πολιτικούς και αρμόδιους φορείς, αλλά και της δημοσιοποίησης του ζητήματος, με στόχο την αναζήτηση λύσης για τα τμήματα μαθητείας του σχολείου.

Τι έχει συμβεί

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (Κ5/138424/15-10-2026) ενέκρινε άλλα ολιγομελή τμήματα στην περιοχή των Γρεβενών, τόσο στο 1ο Ημερήσιο όσο και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ, αλλά άφησε εκτός τέσσερις ειδικότητες: Αισθητικής Τέχνης με δύο υποψηφίους, Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων με τρεις, Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής με τέσσερις και Δομικών Έργων με δύο μαθητευόμενους.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, η μη έγκριση των τμημάτων οφείλεται στο γεγονός ότι δεν συμπληρώθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των οκτώ μαθητευομένων.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι με την απόφαση Κ5/138424 της 15ης Οκτωβρίου 2026 εγκρίθηκαν κατ’ εξαίρεση άλλες ολιγομελείς ειδικότητες στην ίδια εκπαιδευτική περιοχή, μεταξύ των οποίων και ειδικότητες του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών. Αντιθέτως, οι τέσσερις παραπάνω ειδικότητες έμειναν εκτός, με την αιτιολογία που μας έχει γνωστοποιηθεί ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητευομένων.

Οι απόφοιτοι με επιστολή τους τονίζουν ότι η “η κατάθεση της επίκαιρης ερώτησης αποτελεί ένα ακόμη βήμα και όχι την τελική λύση. Αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας σαφείς απαντήσεις, ουσιαστική εξέταση των πραγματικών δεδομένων και, κυρίως, συγκεκριμένες ενέργειες για την αποκατάσταση της αδικίας που θεωρούμε ότι έχουν υποστεί οι 11 υποψήφιοι. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τη διεκδίκηση. Θα συνεχίσουμε με κάθε νόμιμο και θεσμικό μέσο μέχρι να υπάρξει ουσιαστική απάντηση και λύση. Η Μαθητεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εκπαιδευτική ευκαιρία, επαγγελματική προοπτική και δικαίωμα των νέων ανθρώπων.”