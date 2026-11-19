Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Έρχονται χιλιάδες προσλήψεις με επιδότηση – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

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Νέο πρόγραμμα για τη δημιουργία 27.494 θέσεων εργασίας θέτει σε εφαρμογή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προσφέροντας στις επιχειρήσεις οικονομικά κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 984,75 ευρώ τον μήνα, ενώ η συνολική ενίσχυση ανά θέση εργασίας ανέρχεται έως και σε 11.817 ευρώ για διάστημα 12 μηνών.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου 2026, με το πρόγραμμα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική επανένταξη των γυναικών και των ανέργων άνω των 50 ετών. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προβλέπεται αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί επίδομα που καταβάλλεται στους ανέργους. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τις προσλήψεις, καθώς η επιχορήγηση καλύπτει μέρος των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των νέων εργαζομένων.

Ποιοι επιδοτούνται με 984,75 ευρώ τον μήνα

Το ποσό που λαμβάνει κάθε επιχείρηση καθορίζεται από την ηλικιακή κατηγορία και το φύλο του ανέργου που προσλαμβάνει, με τα ποσοστά επιχορήγησης να κυμαίνονται μεταξύ 50% και 75%.

Για τον υπολογισμό της χρηματοδότησης λαμβάνεται υπόψη μηνιαίο μοναδιαίο κόστος ύψους 1.313 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι μικτές αποδοχές του εργαζομένου, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.

Αναλυτικότερα, για την πρόσληψη ανέργων ανδρών ηλικίας 30 έως 49 ετών, το πρόγραμμα καλύπτει το 50% του συγκεκριμένου κόστους. Η μηνιαία επιχορήγηση διαμορφώνεται στα 656,50 ευρώ, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 7.878 ευρώ για έναν χρόνο.

Υψηλότερη χρηματοδότηση προβλέπεται για την πρόσληψη ανέργων γυναικών ηλικίας 30 ετών και άνω. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 75%, δηλαδή σε 984,75 ευρώ μηνιαίως ή 11.817 ευρώ για το σύνολο της δωδεκάμηνης επιδότησης.

Το ίδιο αυξημένο ποσοστό ισχύει και για άνεργους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω, με την επιχείρηση να μπορεί να λάβει έως 984,75 ευρώ τον μήνα και συνολικά 11.817 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΥΠΑ επιδιώκει να περιορίσει το κόστος των νέων προσλήψεων για τους εργοδότες και ταυτόχρονα να διευκολύνει την επιστροφή στην απασχόληση ανθρώπων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας.

ΔΥΠΑ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις 27.494 θέσεις

Η 24η Νοεμβρίου 2026 αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Ωστόσο, η δυνατότητα προετοιμασίας των αιτήσεων έχει ενεργοποιηθεί νωρίτερα. Από τις 10 Νοεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να δημιουργούν την αίτησή τους και να την αποθηκεύουν προσωρινά, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και προετοιμάζοντας τα δικαιολογητικά τους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στη διεύθυνση app.opske.gr.

Η προσωρινή αποθήκευση δεν αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο συμμετοχής. Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση από την ημερομηνία επίσημης έναρξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δράσης, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι την εξάντληση των προβλεπόμενων πόρων, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία.

Πώς κατανέμεται η επιδότηση ανά κατηγορία ανέργων

Το πρόγραμμα προβλέπει διαφορετικά ποσά χρηματοδότησης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προσλαμβανόμενου εργαζομένου.

Κατηγορία ανέργων Μηνιαία επιδότηση Σύνολο 12 μηνών Άνδρες 30–49 ετών 656,50 € 7.878 € Γυναίκες 30 ετών και άνω 984,75 € 11.817 € Άνδρες 50 ετών και άνω 984,75 € 11.817 €

Η υψηλότερη επιδότηση για τις γυναίκες και τους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας εντάσσεται στον σχεδιασμό της δράσης για τη στήριξη ομάδων ανέργων που αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Η χρηματοδότηση αφορά την επιχείρηση και όχι τον εργαζόμενο, ενώ η διάρκειά της μπορεί να φτάσει τους 12 μήνες.

Προϋπολογισμός 279,62 εκατ. ευρώ – Από πού προέρχονται τα χρήματα

Για την υλοποίηση του νέου προγράμματος έχουν προβλεφθεί συνολικά 279,62 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+) και εθνικούς πόρους.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και την ενίσχυση της συμμετοχής των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Μέσω της επιδότησης του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους, οι επιχειρήσεις αποκτούν οικονομικό κίνητρο για την ενίσχυση του προσωπικού τους, ενώ οι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω αποκτούν περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής επανένταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους συμμετοχής, τα κριτήρια ένταξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.