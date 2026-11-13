Chios STEAM Festival 2027: Μαθητές από όλη την Ελλάδα δίνουν ραντεβού για μια γιορτή επιστήμης και καινοτομίας

Νέες καταγγελίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια από τον Πάνο Λαζαράτο, ο οποίος υποστηρίζει ότι δύο ΝΠΠΕ ξεκίνησαν μαθήματα παρά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ. Τι αναφέρει για τις Νομικές Σχολές, την πιστοποίηση των καθηγητών και την κλήση του από προανακριτή.