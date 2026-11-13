Chios STEAM Festival 2027: Μαθητές από όλη την Ελλάδα δίνουν ραντεβού για μια γιορτή επιστήμης και καινοτομίας
Πίνακας περιεχομένων
Η διοργάνωση φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας νέος θεσμός που θα φέρνει κοντά σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς από κάθε γωνιά της χώρας.
Μια νέα πανελλήνια εκπαιδευτική διοργάνωση με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία φιλοδοξεί να καθιερωθεί στη Χίο, δίνοντας στους μαθητές και τις μαθήτριες από όλη την Ελλάδα την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες και τα έργα τους.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, σε συνεργασία με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χίου και το 3ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χίου, διοργανώνει την Πανελλήνια Μαθητική Διημερίδα «Chios STEAM Festival 2027», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Χίο στις 15 και 16 Απριλίου 2027.
Στόχος είναι να συναντηθούν τα σχολεία της Χίου με δεκάδες σχολικές ομάδες από την υπόλοιπη Ελλάδα σε μια γιορτή γνώσης και δημιουργίας. Οι μαθητικές ομάδες θα παρουσιάσουν πειράματα, κατασκευές και εφαρμογές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράλληλες εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις, όπως εργαστήρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και επισκέψεις σε μουσεία του νησιού. Δράσεις προβλέπονται και το Σάββατο 17 Απριλίου.
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: https://forms.gle/P9UYC4bZ4E64eLat7
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr