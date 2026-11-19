Αγανάκτηση για τις προσλήψεις αναπληρωτών: Μόλις το 7% των κενών καλύφθηκε στη Γ’ Αθήνας – Αίτημα για νέα φάση πριν τις γιορτές

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Απογοήτευση προκάλεσε η Γ’ φάση προσλήψεων από το υπουργείο Παιδείας με σοβαρές ελλείψεις να συνεχίζουν να καταγράφονται στα σχολεία, ειδικά στον ευαίσθητο κλάδο της της Παράλληλης Στήριξης

Την έντονη ανησυχία που επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα για τα εκατοντάδες λειτουργικά κενά που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία, παρά την ολοκλήρωση της Γ’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, μεταφέρει με δηλώσεις του στο ipaideia.gr ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ , Αντώνης Γάγας, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην επόμενη φάση προσλήψεων και όχι μετά τις γιορτές, όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, προγραμματίζεται.

Η κατάσταση εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματική στη Γ’ Αθήνας, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, από τα 646 λειτουργικά κενά που είχαν δηλωθεί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλύφθηκαν μόλις 47, αφήνοντας εκατοντάδες εκπαιδευτικές ανάγκες ακάλυπτες.

«Ανεπάρκεια»

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στην Ειδική Αγωγή, καθώς, όπως καταγγέλλει, για 307 δηλωμένα κενά παράλληλης στήριξης στα δημοτικά σχολεία πραγματοποιήθηκαν μόλις δύο προσλήψεις, ενώ στα νηπιαγωγεία, παρά τα 97 δηλωμένα κενά, προσλήφθηκε μόλις ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός.

Ο αιρετός χαρακτηρίζει την εικόνα αυτή ενδεικτική της ανεπαρκούς ανταπόκρισης του Υπουργείου Παιδείας στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες ελλείψεις καταγράφονται και σε άλλες ειδικότητες.

«Γονείς και εκπαιδευτικοί είναι ανάστατοι», τονίζει στο ipaideia.gr, εξηγώντας ότι εκατοντάδες παιδιά εξακολουθούν να στερούνται παράλληλης στήριξης, ενώ υπάρχουν σχολεία στα οποία δεν λειτουργούν Τμήματα Ένταξης.

Σημαντικά προβλήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένουν και στην Προσχολική Εκπαίδευση. Παρά την πρόσληψη 22 αναπληρωτών νηπιαγωγών, αρκετά νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς δεύτερο τμήμα ολοήμερου, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, πολλά σχολεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, όπως Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην ομαλή υλοποίηση του σχολικού προγράμματος.

«Το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του»

Ο κ. Γάγας αποδίδει ευθύνες στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και στην κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία της Δυτικής Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι οι ελλείψεις οδηγούν σε υπολειτουργία των σχολικών μονάδων και παραβίαση βασικών δικαιωμάτων των μαθητών.

Όπως επισημαίνει, η Δ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα και όχι μετά τις χριστουγεννιάτικες γιορτές, καθώς η περαιτέρω καθυστέρηση θα παρατείνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα να εκφράσει τη διαμαρτυρία της συμμετέχοντας στην απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για τις 25 Νοεμβρίου 2026, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Το βασικό αίτημα, όπως τονίζει, είναι να καλυφθεί το σύνολο των λειτουργικών κενών, με ιδιαίτερη προτεραιότητα στην Ειδική Αγωγή, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας μαθητής δεν θα παραμένει χωρίς την εκπαιδευτική υποστήριξη που χρειάζεται.

Πόσες προσλήψεις έγιναν στη Γ’ Αθήνας: