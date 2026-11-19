Προσλήψεις αναπληρωτών: Στον «πάγκο» η Ειδική Αγωγή στη Γ’ φάση – Προβληματισμοί για τα κενά και τις πιστώσεις

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Με επιστολή της στο iPaideia.gr, η Χατζηαναγνωστού Γεωργία, φιλόλογος Ειδικής Αγωγής (ΠΕ02 ΕΑΕ) εκφράζει την αγανάκτησή της για τις περιορισμένες προσλήψεις της Γ΄ φάσης, την αβεβαιότητα για νέες προσλήψεις και τα ακάλυπτα κενά που στερούν από μαθητές την αναγκαία εκπαιδευτική υποστήριξη.

Την έντονη απογοήτευση και αγανάκτηση που προκάλεσε η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή εκφράζει, με επιστολή της στο iPaideia.gr, εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ02 ΕΑΕ (Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής), καταγγέλλοντας τις περιορισμένες προσλήψεις παρά τις σημαντικές ανάγκες που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία.

Η εκπαιδευτικός αναδεικνύει τόσο την επαγγελματική αβεβαιότητα των αναπληρωτών όσο και τις συνέπειες που, όπως επισημαίνει, έχουν οι ακάλυπτες θέσεις για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί σύντομα νέα φάση προσλήψεων, αναφέροντας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν σαφή ενημέρωση και ότι τους μεταφέρεται πως δεν υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις.

«Πώς γίνεται να υπάρχουν κενά και διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί, αλλά όχι πιστώσεις;»

Στην επιστολή της, η φιλόλογος Ειδικής Αγωγής υποστηρίζει ότι η Γ΄ φάση άφησε εκτός εργασίας πολλούς εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακούς τίτλους και εξειδικευμένα προσόντα, την ώρα που εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες στελέχωσης σε σχολικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τη συνέχιση των προσλήψεων, καθώς, όπως αναφέρει, δεν υπάρχει σαφής πληροφόρηση για το εάν και πότε θα ακολουθήσει νέα φάση.

«Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν ακάλυπτα κενά, παιδιά που χρειάζονται εκπαιδευτική υποστήριξη και εκπαιδευτικοί διαθέσιμοι να εργαστούν, αλλά να μην εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για τη στελέχωση των σχολείων;», διερωτάται.

«Πίσω από κάθε ακάλυπτο κενό υπάρχει ένα παιδί»

Η εκπαιδευτικός ξεκαθαρίζει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην επαγγελματική αποκατάσταση των αναπληρωτών, αλλά αφορά πρωτίστως το δικαίωμα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Όπως επισημαίνει, οι ελλείψεις προσωπικού επηρεάζουν παιδιά που έχουν ανάγκη από Παράλληλη Στήριξη, εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση και ουσιαστική βοήθεια στην καθημερινή σχολική τους πορεία.

«Πίσω από κάθε ακάλυπτο κενό υπάρχει ένα παιδί που περιμένει τον εκπαιδευτικό του», τονίζει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συμπερίληψη δεν μπορεί να περιορίζεται σε διακηρύξεις, αλλά προϋποθέτει επαρκές προσωπικό και συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών.

Μέσα από την επιστολή της στο iPaideia.gr, η φιλόλογος Ειδικής Αγωγής ζητά να αναδειχθεί δημόσια το πρόβλημα και να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως διευκρινίζει, οι εκπαιδευτικοί δεν διεκδικούν προνομιακή μεταχείριση, αλλά την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των σχολείων, ώστε κανένας μαθητής να μη στερείται την εκπαιδευτική υποστήριξη που δικαιούται.

«Δεν γίνεται να υπάρχουν παιδιά που περιμένουν τον εκπαιδευτικό τους, εκπαιδευτικοί που περιμένουν μια πρόσληψη και σχολεία που εξακολουθούν να λειτουργούν με τεράστιες ελλείψεις», αναφέρει.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, στέλνει το μήνυμα ότι «Η Ειδική Αγωγή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Και τα δικαιώματα των παιδιών δεν μπορούν να εξαρτώνται από το αν περισσεύουν πιστώσεις».