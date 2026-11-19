Προσλήψεις αναπληρωτών: Οι «ανοιχτές πληγές» που άφησε πίσω της η Γ’ φάση – Στα όρια της υπολειτουργίας νηπιαγωγεία

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Την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις περιορισμένες προσλήψεις της Γ΄ φάσης εκφράζουν αναπληρωτές νηπιαγωγοί ΠΕ60, ζητώντας νέες πιστώσεις, πλήρη καταγραφή των κενών και ουσιαστική Δ΄ φάση προσλήψεων για την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής εκπαίδευσης.

Την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή τους για τις προσλήψεις αναπληρωτών της Γ΄ φάσης, που ανακοινώθηκαν στις 17 Νοεμβρίου 2026, εκφράζουν με επιστολή τους αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των προσλήψεων δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των νηπιαγωγείων.

Όπως υποστηρίζουν, παρά το γεγονός ότι η σχολική χρονιά βρίσκεται ήδη στα μέσα Νοεμβρίου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά λειτουργικά κενά, με συνέπειες στην καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε νέες πιστώσεις και ουσιαστική Δ΄ φάση προσλήψεων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της δημόσιας προσχολικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, τονίζουν ότι η καθυστέρηση στη στελέχωση των νηπιαγωγείων δεν επηρεάζει μόνο τους αναπληρωτές που παραμένουν εκτός εργασίας, αλλά πρωτίστως τα παιδιά, τα οποία, όπως αναφέρουν, στερούνται την εκπαιδευτική υποστήριξη που δικαιούνται.

«Η προσχολική εκπαίδευση δεν είναι μια βαθμίδα που μπορεί να περιμένει»

Στην επιστολή τους, οι αναπληρωτές νηπιαγωγοί περιγράφουν την κατάσταση που, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της Γ΄ φάσης προσλήψεων, κάνοντας λόγο για σημαντική αναντιστοιχία ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και στον αριθμό των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν.

Όπως επισημαίνουν, η ύπαρξη ακάλυπτων θέσεων έχει ως αποτέλεσμα νηπιαγωγεία να υπολειτουργούν, ενώ οι ανάγκες των μαθητών εξακολουθούν να μην καλύπτονται επαρκώς.

Οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ότι η προσχολική αγωγή αποτελεί καθοριστικό στάδιο για τη μαθησιακή, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και, επομένως, η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα.

«Η προσχολική εκπαίδευση δεν είναι μια βαθμίδα που μπορεί να περιμένει, ούτε οι ανάγκες των παιδιών μπορούν να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Πίσω από κάθε ακάλυπτο κενό βρίσκεται ένα νηπιαγωγείο»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συνέπειες που έχουν οι ελλείψεις προσωπικού τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτικούς που εξακολουθούν να αναμένουν την πρόσληψή τους.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της επιστολής, κάθε θέση που παραμένει ακάλυπτη αντιστοιχεί σε μια σχολική μονάδα που δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και σε μαθητές που δεν λαμβάνουν την εκπαιδευτική υποστήριξη που χρειάζονται.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνουν, αναπληρωτές νηπιαγωγοί με πολυετή επαγγελματική διαδρομή παραμένουν εκτός εργασίας, παρά τις ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν επίσης την αντίθεσή τους στην απόσταση που, κατά την άποψή τους, υπάρχει ανάμεσα στις αναφορές για τη σημασία της προσχολικής αγωγής και στην πραγματική στελέχωση των νηπιαγωγείων.

Δ΄ φάση αναπληρωτών: Τι ζητούν οι νηπιαγωγοί από το Υπουργείο Παιδείας

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται το αίτημα για άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων μέσω νέων προσλήψεων, με τους αναπληρωτές ΠΕ60 να ζητούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, διεκδικούν την πλήρη και διαφανή καταγραφή όλων των ακάλυπτων λειτουργικών κενών στον κλάδο των νηπιαγωγών σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να αποτυπωθεί με σαφήνεια η πραγματική έκταση του προβλήματος.

Παράλληλα, ζητούν την άμεση εξασφάλιση πρόσθετων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

Βασικό αίτημά τους αποτελεί η πραγματοποίηση μιας ουσιαστικής Δ΄ φάσης προσλήψεων, με αριθμό αναπληρωτών που θα ανταποκρίνεται στα υπάρχοντα κενά και όχι με περιορισμένες, αποσπασματικές προσλήψεις.

Όπως υποστηρίζουν, η συνέχιση αυτής της πρακτικής δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά παρατείνει την υποστελέχωση των νηπιαγωγείων.

«Τα κενά στα σχολεία δεν μπορούν να βαφτίζονται κανονικότητα»

Κλείνοντας την επιστολή τους, οι αναπληρωτές νηπιαγωγοί καλούν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ουσιαστική ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης.

«Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί και τα κενά στα σχολεία δεν μπορούν να βαφτίζονται κανονικότητα», επισημαίνουν.

Παράλληλα, τονίζουν ότι δεν διεκδικούν προνομιακή μεταχείριση, αλλά την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των δημόσιων νηπιαγωγείων και τη διασφάλιση ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά.

«Δεν ζητάμε προνόμια. Διεκδικούμε το αυτονόητο: την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της δημόσιας προσχολικής εκπαίδευσης και το δικαίωμα όλων των παιδιών σε μια ισότιμη και ποιοτική εκπαιδευτική αφετηρία», καταλήγουν.