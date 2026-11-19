Μετά το ΑΠΘ και το ΕΚΠΑ ζητάει τη σύσταση κλάδου ΠΕ Κινηματογράφου

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Μετά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ τοποθετείται υπέρ της θεσμοθέτησης του κλάδου, επισημαίνοντας τις συνέπειες που έχει η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα στη στελέχωση των Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Την ανάγκη άμεσης σύστασης κλάδου εκπαιδευτικών ΠΕ Κινηματογράφου επαναφέρει στο προσκήνιο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Με ψήφισμα της Συνέλευσής του, το Τμήμα εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία σχετικής διάταξης από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, παρά τη θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τις δεσμεύσεις που, όπως υπενθυμίζει, έχουν διατυπωθεί από την πολιτική ηγεσία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις εκπαιδευτικών κινηματογράφου, οι οποίοι σήμερα απασχολούνται στα Καλλιτεχνικά Σχολεία αποκλειστικά ως ωρομίσθιοι.

ΕΚΠΑ: Ζητά να ενταχθεί ο κλάδος ΠΕ Κινηματογράφου στο νέο νομοσχέδιο

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου παρεμβαίνει με αφορμή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 5 Νοεμβρίου 2026.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, τη σύσταση οργανικών θέσεων κληρικών Ομογένειας, την εκκλησιαστική εκπαίδευση, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την επαγγελματική και ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και ζητήματα αθλητισμού.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Τμήμα, από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις απουσιάζει η σύσταση κλάδου εκπαιδευτικών ΠΕ Κινηματογράφου, γεγονός που αξιολογεί αρνητικά.

Για τον λόγο αυτό, ζητά να προστεθεί ειδική διάταξη στο νομοσχέδιο, στη βάση της θετικής εισήγησης του ΙΕΠ και των επανειλημμένων δεσμεύσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, προτείνει να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους ένταξης στον νέο κλάδο και οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ.

Καλλιτεχνικά Σχολεία: Προσλήψεις μόνο με ωρομίσθια απασχόληση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο υφιστάμενο καθεστώς απασχόλησης των εκπαιδευτικών κινηματογράφου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται αποκλειστικά ως ωρομίσθιοι, γεγονός που συνδέεται με επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στη στελέχωση των σχολικών μονάδων κάθε σχολικό έτος.

Το Τμήμα επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρακτική δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ επηρεάζει και τη συνέχεια της διδασκαλίας.

Όπως υποστηρίζει, η δημιουργία αυτοτελούς κλάδου θα επιτρέψει την πρόσληψη εκπαιδευτικών ως μονίμων ή αναπληρωτών πλήρους απασχόλησης, συμβάλλοντας στην έγκαιρη και επαρκή κάλυψη των διδακτικών αναγκών.

Η παρέμβαση αφορά ιδιαίτερα τα μαθήματα κινηματογράφου, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος της κατεύθυνσης «Θεάτρου – Κινηματογράφου» στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Σύμφωνα με τη Συνέλευση, η σύσταση του κλάδου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε τα συγκεκριμένα μαθήματα να διδάσκονται ολοκληρωμένα από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.

Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια αποτελούν μέρος της τυπικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης και, επομένως, η συνεχιζόμενη ελλιπής διδασκαλία μαθημάτων κινηματογράφου υπονομεύει, κατά το Τμήμα, τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Τα πέντε αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Στο ψήφισμά της, η Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου διατυπώνει πέντε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της εκκρεμότητας.

Πρώτον, ζητά την προσθήκη διάταξης για τη σύσταση κλάδου εκπαιδευτικών ΠΕ Κινηματογράφου στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

Δεύτερον, προτείνει την ένταξη στον νέο κλάδο των αποφοίτων του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ.

Τρίτον, ζητά να συμπεριληφθεί ο κλάδος στις διαδικασίες προσλήψεων εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα στελέχωσης των σχολείων μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τέταρτον, εισηγείται την άμεση δημιουργία οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ Κινηματογράφου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Πέμπτον, προτείνει την ένταξη μαθημάτων κινηματογράφου και οπτικοακουστικής έκφρασης στα προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θετική εισήγηση του ΙΕΠ και δεσμεύσεις του Υπουργείου

Το Τμήμα επικαλείται ως σημαντικό επιχείρημα τη θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη δημιουργία του κλάδου.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για τον επιστημονικό και επιτελικό φορέα του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εισήγησή του.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η σύσταση κλάδου εκπαιδευτικών ΠΕ Κινηματογράφου αποτελεί δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, η οποία, σύμφωνα με το ψήφισμα, έχει διατυπωθεί και ενώπιον της Βουλής.

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά στη σημασία της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής παιδείας, η οποία αναγνωρίζεται από επιστημονικές μελέτες, διεθνείς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το Τμήμα υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών τεχνών στην εκπαίδευση συνδέεται με κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με την παρέμβασή του, το ΕΚΠΑ ζητά να προχωρήσει η θεσμοθέτηση του κλάδου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις, να διασφαλιστεί η συστηματική διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων και να δημιουργηθούν σταθερές θέσεις εργασίας για τους εκπαιδευτικούς κινηματογράφου.