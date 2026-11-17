Αντιδράσεις για τις επιδείξεις άγριων ζώων σε μαθητές στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους – Τι ξεκαθαρίζει το ΙΕΠ για τις απαγορεύσεις

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Με επιστολή προς τη Διεύθυνση του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ζητά να σταματήσουν οι επιδείξεις ζωντανών άγριων ζώων, που, σύμφωνα με την ίδια, περιλαμβάνονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία με αντίτιμο 4 ευρώ ανά μαθητή.

Την άμεση κατάργηση των επιδείξεων άγριων ζώων στο πλαίσιο σχολικών εκπαιδευτικών επισκέψεων στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους ζητά η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), επικαλούμενη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Η ΠΦΠΟ αναγνωρίζει το περιβαλλοντικό έργο του Κήπου, υποστηρίζει ωστόσο ότι η χρήση άγριων ζώων σε θεάματα έρχεται σε αντίθεση με τον εκπαιδευτικό και οικολογικό χαρακτήρα του.

Οι εναλλακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Η Φιλοζωική Ομοσπονδία προτείνει την αντικατάσταση των επιδείξεων με βιωματικά εργαστήρια, παρατήρηση της ελεύθερης πανίδας του Κήπου, χρήση μικροσκοπίων, βιοακουστική και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Επικαλείται επίσης πρακτικές ευρωπαϊκών βοτανικών κήπων, όπως της Βαρκελώνης και του Εδιμβούργου, όπου, σύμφωνα με την ίδια, έχουν εγκαταλειφθεί αντίστοιχες επιδείξεις υπέρ μη επεμβατικών εκπαιδευτικών μεθόδων.

Ανάλογη κατεύθυνση δίνει και το ΙΕΠ, προτείνοντας οπτικοακουστικό υλικό, προσομοιώσεις, βιωματικές δράσεις και συνεργασίες με πιστοποιημένους φορείς, χωρίς φυσική μεταφορά ή επίδειξη άγριων ζώων στα σχολεία.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις επιδείξεις ζώων

Το ζήτημα έχει ήδη απασχολήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο στις 30 Οκτωβρίου 2026 εξέδωσε σχετική ενημέρωση προς τη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με το ΙΕΠ, το άρθρο 23, παράγραφος 2, του νόμου 4830/2021 απαγορεύει ρητά τη συμμετοχή ζώων σε παραστάσεις ή θεάματα, ανεξαρτήτως σκοπού, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, το άρθρο 31 του ίδιου νόμου προβλέπει ότι η φιλοζωική εκπαίδευση πρέπει να καλλιεργεί τον σεβασμό στην ευζωία των ζώων και την υπεύθυνη στάση των μαθητών απέναντί τους.

Το ΙΕΠ επισημαίνει ότι η μεταφορά άγριων ζώων σε σχολικούς χώρους ή η έκθεσή τους σε θόρυβο, έντονα ερεθίσματα και μεγάλα πλήθη μπορεί να προκαλέσει συνθήκες άγχους και ταλαιπωρίας.

Ποιος έχει την ευθύνη για τις σχολικές δράσεις

Το ΙΕΠ υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 73 του νόμου 5128/2024, η έγκριση και ο παιδαγωγικός έλεγχος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων με παρουσία τρίτων ανήκουν στη σχολική μονάδα, δηλαδή στον διευθυντή και στον Σύλλογο Διδασκόντων, με κοινοποίηση στον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Οι σχολικές μονάδες καλούνται να διασφαλίζουν την τήρηση του θεσμικού πλαισίου και των αρχών της παιδαγωγικής δεοντολογίας.

Με την παρέμβασή της, η ΠΦΠΟ ζητά από τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους να προσαρμόσει τα σχολικά εκπαιδευτικά του προγράμματα στις συγκεκριμένες προβλέψεις, αντικαθιστώντας τις επιδείξεις άγριων ζώων με δραστηριότητες που προάγουν τη γνώση και τον σεβασμό προς την άγρια ζωή.