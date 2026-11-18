Ιδιωτική εκπαίδευση: Καταγγελίες για απλήρωτες υπερωρίες μέχρι και… πλαστογράφηση υπογραφής – Για «λευκή απεργία» της Επιθεώρησης Εργασίας κάνει λόγο η ΟΙΕΛΕ

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Σοβαρές καταγγελίες για τη στάση ορισμένων τμημάτων της Επιθεώρησης Εργασίας απέναντι σε εργαζόμενους της ιδιωτικής εκπαίδευσης φέρνει στο φως η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), κάνοντας λόγο για άρνηση εξέτασης υποθέσεων που αφορούν καταγγελλόμενες εργοδοτικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, εκπαιδευτικοί που προσέφυγαν στις αρμόδιες υπηρεσίες καταγγέλλοντας απλήρωτες υπερωρίες, παραβιάσεις του νόμιμου ωραρίου εργασίας, ακόμη και πλαστογράφηση υπογραφής για δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης, υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν την αναμενόμενη ανταπόκριση. Η ΟΙΕΛΕ αναφέρεται χαρακτηριστικά σε περιστατικά στη Βόρεια Ελλάδα και την Αττική, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον τρόπο διαχείρισης των καταγγελιών.

Η Ομοσπονδία κατηγορεί ορισμένες Επιθεωρήσεις Εργασίας για αδράνεια, προειδοποιώντας ότι τέτοιες πρακτικές, εφόσον επιβεβαιωθούν, ενδέχεται να ενθαρρύνουν την εργοδοτική αυθαιρεσία. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι έχει ήδη απευθυνθεί στα εμπλεκόμενα τμήματα και δηλώνει αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Έντονες απορίες και οργή προκαλούν καταγγελίες συναδέλφων μας για ορισμένες Επιθεωρήσεις Εργασίας. Οι καταγγέλλοντες μας ενημερώνουν ότι, παρά το γεγονός πως προσκόμισαν συγκεκριμένα στοιχεία για σοβαρές εργοδοτικές παρανομίες, οι εκπρόσωποι των Επιθεωρήσεων αρνήθηκαν να ασχοληθούν με τις υποθέσεις τους!

Σύμφωνα με μία από τις καταγγελίες, συνάδελφος σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο προσέφυγε σε τμήμα Επιθεώρησης στη Βόρεια Ελλάδα, διαμαρτυρόμενη ότι ο εργοδότης την υποχρεώνει να εργάζεται 8ωρο (αντί του ανώτατου ορίου των 6 ωρών ημερησίως και 30 ωρών εβδομαδιαίως που ορίζει ο νόμος) χωρίς την καταβολή των υπερωριών. Οι υπεύθυνοι του τμήματος την παρότρυναν να προσφύγει στα …αστικά δικαστήρια!!!

Μια άλλη, ακόμη πιο σοβαρή, καταγγελία αναφέρει ότι συνάδελφός μας κατέθεσε σε τμήμα Επιθεώρησης της Αττικής στοιχεία για πλαστογράφηση της υπογραφής του, προκειμένου να δηλωθεί δήθεν οικειοθελής αποχώρηση από την εργασία του και εν συνεχεία πρόσληψη σε άλλη εταιρεία του ίδιου εργοδότη! Η αντίδραση των στελεχών της συγκεκριμένης Επιθεώρησης ήταν εξοργιστική. Αρνήθηκαν να παραλάβουν τα στοιχεία και τον κάλεσαν να καταθέσει καταγγελία …ηλεκτρονικά (!!).

Από αυτές αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις που πληροφορούμαστε το τελευταίο διάστημα, διαπιστώνουμε πως ορισμένες Επιθεωρήσεις Εργασίας έχουν κηρύξει … «λευκή απεργία», αρνούμενες να ασχοληθούν με τις καταγγελίες των εργαζόμενων. Είναι αυτονόητο ότι η άρνηση των Επιθεωρήσεων να ελέγξουν τους παραβατικούς εργοδότες τροφοδοτεί την ασυδοσία και την ανομία στους χώρους εργασίας, όχι μόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση αλλά και σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα. (Ελπίζουμε η εποπτική αυτή «αδράνεια» να μην σχετίζεται με τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και οδηγίες άνωθεν, προκειμένου να μην ενοχληθούν οι «φίλα προσκείμενοι» επιχειρηματίες…).

Η ΟΙΕΛΕ ήδη απέστειλε ενημέρωση στα συγκεκριμένα τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας και προειδοποιεί ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο, ώστε οι υπεύθυνοι να ελεγχθούν διοικητικά και νομικά. Δεν θα ανεχθούμε πλέον την «προστασία» των παράνομων εργοδοτών εις βάρος των συναδέλφων μας.