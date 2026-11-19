Ελλάδα και Κύπρος αλλάζουν σελίδα στην εκπαίδευση: Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία και μαθητικός διαγωνισμός στη «μάχη» κατά των fake news

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Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, με τις δύο χώρες να προχωρούν σε κοινές πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων στα σχολεία και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Επεκτείνονται ελληνικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και στην Κύπρο. Κοινός μαθητικός διαγωνισμός κατά της παραπληροφόρησης και συνεργασία για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής εκπαίδευσης

Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης συμφώνησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά τη διμερή συνάντησή τους στο πλαίσιο της Δ΄ Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου–Ελλάδας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η διοργάνωση κοινών επιμορφωτικών δράσεων για στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και μαθητές, η διεξαγωγή κοινής έρευνας με τη συμμετοχή πανεπιστημίων των δύο χωρών και κοινού συνεδρίου, καθώς και η μεταφορά στην Κύπρο της πιλοτικής εφαρμογής του ελληνικού μοντέλου «AI in Schools», με πεδίο εφαρμογής όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, συμφωνήθηκαν η προώθηση κοινού μαθητικού διαγωνισμού Κύπρου–Ελλάδας για τον Γραμματισμό στα Μέσα και την Πληροφορία και η επέκταση στην Κύπρο του ελληνικού προγράμματος «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες – Γραμματισμός στις Ειδήσεις για Νέους», το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 35 σχολεία, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.200 μαθητών, εκπαιδευτικών, δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών.

Η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την παιδαγωγική αξιοποίηση της ΤΝ, τον ψηφιακό σχεδιασμό της εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δήλωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη μάθηση, αλλά η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται να ενισχύουμε την κρίση των παιδιών, την ικανότητά τους να ξεχωρίζουν την αξιόπιστη πληροφορία και να χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία με υπευθυνότητα.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο έχουμε κοινή ευθύνη να προετοιμάσουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς για τον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από την ανταλλαγή εμπειρίας και κοινές πρωτοβουλίες μπορούμε να κάνουμε την τεχνολογία εργαλείο μάθησης και δημιουργίας και να διευρύνουμε τις ευκαιρίες για κάθε παιδί».

Κοινή επιμόρφωση, πανεπιστημιακή έρευνα και παιδαγωγικές πρακτικές για την ΤΝ

Οι δύο Υπουργοί διαπίστωσαν ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν ήδη θεσπίσει πολιτικές για την υπεύθυνη και ηθική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και συμφώνησαν να ενισχύσουν την ανταλλαγή πολιτικών, κατευθυντήριων γραμμών και καλών πρακτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση κοινών επιμορφωτικών δράσεων, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Οι δράσεις θα απευθύνονται σε στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και μαθητές και θα εστιάζουν στην υπεύθυνη αξιοποίηση των νέων εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία.

Συμφωνήθηκαν επίσης η διεξαγωγή κοινής έρευνας για τη χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση, με συμμετοχή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων Ελλάδας και Κύπρου, και η διοργάνωση κοινού συνεδρίου.

Παράλληλα, εξετάστηκε η από κοινού ανάπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών που θα αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας με εκπαιδευτική τεκμηρίωση.

EDUPLAN.AI και EduAI: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη στελέχωση των σχολείων και την εξατομικευμένη μάθηση

Η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε το ελληνικό σύστημα EDUPLAN.AI, το οποίο αξιοποιείται για την πρόβλεψη των αναγκών στελέχωσης των σχολικών μονάδων, καθώς και τον υπό ανάπτυξη ψηφιακό βοηθό του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, EduAI, που σχεδιάζεται για να προσφέρει εξατομικευμένη εξάσκηση, ανατροφοδότηση και υποστήριξη της μαθησιακής πορείας.

Από την κυπριακή πλευρά παρουσιάστηκαν το CYSkills-AI, για την πρόβλεψη δεξιοτήτων σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και το e-ΔΕΑ, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των διοικητικών διαδικασιών του κυπριακού Υπουργείου Παιδείας και των σχολικών μονάδων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τα ψηφιακά εργαλεία, συνδέοντας τον αποτελεσματικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό με την καλύτερη υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Κοινό μέτωπο απέναντι στην παραπληροφόρηση – 500 Media Labs στα ελληνικά δημόσια σχολεία

Στον τομέα του Γραμματισμού στα Μέσα και την Πληροφορία, συμφωνήθηκε η προώθηση της συνδιοργάνωσης κοινού μαθητικού διαγωνισμού Κύπρου–Ελλάδας, με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών μέσων.

Η ελληνική πλευρά παρουσίασε την εμπειρία από το πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες – Γραμματισμός στις Ειδήσεις για Νέους». Η πιλοτική εφαρμογή του σε 35 σχολεία αποτέλεσε τη βάση για τη συμφωνία επέκτασής του και στην Κύπρο.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης στο επικείμενο πρόγραμμα «Media Labs στην Πράξη: 500 Media Labs στα Δημόσια Σχολεία», το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 500 σχολικών εργαστηρίων, την επιμόρφωση περισσότερων από 1.000 εκπαιδευτικών και την ενίσχυση των δεξιοτήτων αξιολόγησης της πληροφορίας και των πηγών, αναγνώρισης της παραπληροφόρησης και κριτικής χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Αθηνά Μιχαηλίδου παρουσίασε το κυπριακό πρόγραμμα «Ψηφιακές Τάξεις», με τη δημιουργία 6.600 ψηφιακών τάξεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρη αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού, επιχορήγηση της αγοράς ψηφιακών συσκευών για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων και επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ΤΝ στην εκπαίδευση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα στο πλαίσιο του EDU-EDIC — European Digital Infrastructure Consortium on Education, της Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής για την Εκπαίδευση, που συστάθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2026, με την Ελλάδα μεταξύ των ιδρυτικών κρατών-μελών.

Η συμμετοχή της χώρας από την ίδρυση της Κοινοπραξίας επιτρέπει την ενεργό συμβολή της στη διαμόρφωση κοινών, ασφαλών και διαλειτουργικών ψηφιακών υποδομών για την εκπαίδευση. Στόχοι είναι η ανάπτυξη αξιόπιστων εργαλείων ΤΝ, η προστασία των δεδομένων των μαθητών και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Οι πρωτοβουλίες αυτές συνδέονται με τις κατευθύνσεις της δέσμης μέτρων «Education and Skills Package» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δίνει έμφαση στις βασικές δεξιότητες, στην υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στη στήριξη των εκπαιδευτικών. Η Επιτροπή προβλέπει την ανάπτυξη μαθησιακών στόχων και οδηγιών αξιολόγησης για τον γραμματισμό στην ΤΝ και προτείνει την πιλοτική εφαρμογή ευρωπαϊκού πιστοποιητικού γραμματισμού στην ΤΝ για μαθητές ηλικίας 15 ετών κατά το σχολικό έτος 2027–2028.

Από την Κυπριακή στην Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν η επίτευξη Μερικής Γενικής Προσέγγισης για το Erasmus+ 2028–2034, η υιοθέτηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τους εκπαιδευτικούς στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και η έγκριση του Ψηφίσματος για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης 2026–2030.

Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας και τη συμβολή της στην προετοιμασία των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Κοινή επιδίωξη παραμένει η προώθηση συγκεκριμένων, εφαρμόσιμων πρωτοβουλιών, με επίκεντρο τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, ώστε η ψηφιακή μετάβαση να διευρύνει την πρόσβαση στη γνώση και να ενισχύει την ασφάλεια, την κριτική ικανότητα και την αυτοπεποίθηση των νέων.