Μετεγγραφές φοιτητών: Κλείνει το «παράθυρο» για νέες αιτήσεις – Η προθεσμία και οι δικαιούχοι

Πίνακας περιεχομένων

Κλείνουν οι αιτήσεις για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε όσους αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένες εξαιρετικές περιστάσεις.

Μετά την παράταση που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο, η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η δυνατότητα αφορά φοιτητές που επιδιώκουν την απόκτηση του πρώτου τους πτυχίου, ενώ προβλέπεται και η επιλογή κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου, ότι η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14.00.

Υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές), χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ).

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή , με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.