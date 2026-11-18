Μετεγγραφές: Σε «δεύτερη μοίρα» η αναπηρία στη μοριοδότηση – Άμεση παρέμβαση ζητά η ΕΣΑμεΑ

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Ζήτημα άνισης μεταχείρισης στις μετεγγραφές φοιτητών θέτει η ΕΣΑμεΑ με επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας, καταγγέλλοντας τη χαμηλότερη μοριοδότηση για οικογένειες με μέλη που έχουν αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις.

Σοβαρό ζήτημα άνισης μεταχείρισης των φοιτητών με αναπηρία, χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις, καθώς και όσων έχουν μέλη της οικογένειάς τους με αναπηρία, θέτει με επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), ζητώντας την επανεξέταση των κοινωνικών κριτηρίων που εφαρμόζονται στις μετεγγραφές φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, το ισχύον σύστημα μοριοδότησης δημιουργεί αδικίες, καθώς προβλέπει δύο μόρια για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω ή συγκεκριμένες παθήσεις, ενώ για την κατηγορία των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών προβλέπονται τρία μόρια. Η διαφοροποίηση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με την ΕΣΑμεΑ να επισημαίνει ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ατόμων με αναπηρία δεν αναγνωρίζονται ισότιμα στο πλαίσιο των κοινωνικών κριτηρίων.

Αναλυτικά η επιστολή

​​Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

​Όπως γνωρίζετε, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/ και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

​Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/ και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

​Στο πλαίσιο των δράσεων της, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λειτουργεί την Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» παρέχοντας καθημερινά πληροφορίες, υποστήριξη και ενδυνάμωση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εξατομικευμένης παρέμβασης από κοινού με τον κάθε ενδιαφερόμενο.

​Πρόσφατα γίναμε αποδέκτες έντονης διαμαρτυρίας για την άδικη και χαμηλότερη μοριοδότηση των φοιτητών που είναι άτομα με αναπηρία, χρόνια ή/και σπάνια πάθηση, ή που έχουν μέλος στην οικογένεια με αναπηρία, χρόνια, ή/και σπάνια πάθηση. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 126144/Ζ1/24-9-2026 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2026-2027», για τη μοριοδότηση των φοιτητών που αιτούνται μετεγγραφή και ανήκουν στην προαναφερόμενη κοινωνική κατηγορία, αναφέρεται ότι: «5) δύο (2) μόρια για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος/της αιτούσας (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχει από τις παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/ Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.».

​Ωστόσο, η μοριοδότηση φοιτητών που ανήκουν στην κατηγορία των τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών ανέρχεται σε τρία ( 3) μόρια.

​Με βάση το παραπάνω, παρατηρείται ότι δε λαμβάνεται υπόψη πως η αναπηρία/χρόνια ή/ και σπάνια πάθηση των ίδιων των φοιτητών ή των μελών των οικογενειών τους με ως ισάξιο κοινωνικό κριτήριο, όπως είναι η τριτεκνία ή η πολυτεκνία.

​Κυρία Υπουργέ,

​Στη βάση των επιταγών του Συντάγματος αλλά και της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τα άτομα με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως και ισότιμα όλα τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους και να τυγχάνουν το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους. Οι συνθήκες διαβίωσής τους πρέπει να προστατεύουν και να προάγουν την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας. Η προστασία της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και πρέπει να απολαμβάνεται σε ίση βάση με τους άλλους.