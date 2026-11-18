Προσλήψεις αναπληρωτών – Ανάλυση Γ’ φάσης: Η «μαύρη τρύπα» στην Παράλληλη Στήριξη – Σε ποιες ειδικότητες δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι

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Η Γ΄ φάση αναπληρωτών με 2.820 προσλήψεις αφήνει, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς και αιρετούς, χιλιάδες κενά στα σχολεία, με ιδιαίτερα σοβαρές ελλείψεις στην Παράλληλη Στήριξη και μόλις 47 προσλήψεις για 646 δηλωμένες ανάγκες στη Γ΄ Αθήνας.

Η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου, αφήνοντας πίσω της έντονο προβληματισμό για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Παρά τις 2.820 προσλήψεις που ανακοινώθηκαν, οι ελλείψεις στα σχολεία παραμένουν εκτεταμένες, ενώ στοιχεία που παρουσιάζουν ο εκπαιδευτικός αναλυτής Πατρέας και αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών αναδεικνύουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα καταγεγραμμένα κενά και στις θέσεις που τελικά καλύφθηκαν.

Η εικόνα εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Γ΄ Αθήνας, όπου, σύμφωνα με τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ Αντώνη Γάγα, από 646 δηλωμένα λειτουργικά κενά πραγματοποιήθηκαν μόλις 47 προσλήψεις. Την ίδια ώρα, ο Πατρέας επισημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος των συνολικών προσλήψεων αφορούσε συγκεκριμένα προγράμματα ΕΣΠΑ, γεγονός που διαφοροποιεί την εικόνα της κάλυψης των υπόλοιπων εκπαιδευτικών αναγκών.

Οι 2.820 προσλήψεις και η πραγματική εικόνα των κενών

Ιδιαίτερη σημασία στον απολογισμό της Γ΄ φάσης έχει η κατανομή των προσλήψεων ανά ειδικότητα και πρόγραμμα. Σύμφωνα με την ανάλυση του Πατρέα, από τις συνολικά 2.820 προσλήψεις, οι 1.004 αφορούσαν τους κλάδους ΠΕ23 και ΠΕ30, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για τα προγράμματα με κωδικούς ΟΠΣ 6063315, που αφορά τα ΕΠΑΛ, και ΟΠΣ 6063884, που αφορά ομάδες σχολείων της Γενικής Εκπαίδευσης. Οι σχετικές θέσεις προβλέπονται στα ΦΕΚ Β΄ 6147/12.10.2026 και Β΄ 6824/13.11.2026.

Όπως εξηγεί ο Πατρέας, οι ανάγκες των συγκεκριμένων προγραμμάτων δεν απαιτείται να δηλώνονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς προκύπτουν απευθείας από τις σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύονται στα ΦΕΚ.

Με βάση αυτή τη διάκριση, οι υπόλοιπες προσλήψεις της Γ΄ φάσης ανέρχονται σε 1.816, αριθμό που ο ίδιος αντιπαραβάλλει με περισσότερα από 16.000 εκπαιδευτικά κενά.

Η συγκεκριμένη σύγκριση αποτελεί βασικό στοιχείο της κριτικής του, καθώς υποστηρίζει ότι ο συνολικός αριθμός προσλήψεων δεν αποτυπώνει από μόνος του την έκταση κάλυψης των αναγκών που είχαν καταγραφεί στις σχολικές μονάδες.

Οι ειδικότητες στις οποίες δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι

Μία διαφορετική πτυχή της Γ΄ φάσης αναδεικνύει ο Πατρέας, αναφερόμενος σε θέσεις για τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν διαθέσιμοι υποψήφιοι.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκτίμησή του, περίπου 100 θέσεις ΠΕ70 στα ΖΕΠ και άλλες 75 θέσεις ΠΕ70 στη Γενική Εκπαίδευση δεν καλύφθηκαν. Οι δεύτερες εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική και Δυτική Αττική, στο Ηράκλειο και στα Χανιά.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ήδη από τη Β΄ φάση είχε διαπιστωθεί εξάντληση των πινάκων ΠΕ70 σε ορισμένες περιοχές. Με αφορμή αυτό, θέτει ερωτήματα για την κατανομή των περιορισμένων πιστώσεων σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι, αντί της αξιοποίησής τους για άλλες ειδικότητες.

Παράλληλα, κάνει λόγο για τεχνικά λάθη των 13 «προθύμων», όπως τους αποκαλεί, διευκρινίζοντας πάντως ότι ακόμη και η αποφυγή τους δεν θα άλλαζε ουσιαστικά τη συνολική εικόνα.

Κατά την εκτίμησή του, οι θέσεις αυτές ενδέχεται να οδηγηθούν σε ειδική πρόσκληση ή να παραμείνουν προς κάλυψη για το διάστημα μετά τις γιορτές.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο Πατρέας υπολογίζει περίπου 20 ακάλυπτες θέσεις ΠΕ82 λόγω έλλειψης διαθέσιμων υποψηφίων, καθώς και δύο έως τρεις αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες ειδικότητες.

Στην Ειδική Αγωγή, αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν αρκετοί υποψήφιοι για θέσεις που απαιτούν γνώση Braille και Νοηματικής Γλώσσας, ενώ εκτιμά ότι παρέμειναν περίπου δέκα κενά στον κλάδο ΠΕ03 ΕΑΕ.

Αντίστοιχα, στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, επισημαίνει την αδυναμία κάλυψης θέσεων Σχολικών Νοσηλευτών, καθώς και πιθανώς δύο έως τριών θέσεων Εργοθεραπευτών.

Γ΄ Αθήνας: Από τα 646 κενά καλύφθηκαν μόλις 47

Ακόμη πιο συγκεκριμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζει ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, Αντώνης Γάγας, ο οποίος δημοσιοποίησε στοιχεία για τις προσλήψεις της 17ης Νοεμβρίου στην περιοχή ευθύνης του.

Σύμφωνα με την παρέμβασή του, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας είχε δηλώσει συνολικά 646 λειτουργικά κενά, ωστόσο οι προσλήψεις περιορίστηκαν σε 47.

Η αναντιστοιχία είναι ακόμη μεγαλύτερη στην Παράλληλη Στήριξη. Για τα δημοτικά σχολεία είχαν δηλωθεί 307 κενά, ενώ πραγματοποιήθηκαν μόλις δύο προσλήψεις. Αντίστοιχα, στα νηπιαγωγεία, από τις 97 θέσεις που είχαν δηλωθεί, καλύφθηκε μόνο μία.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον αιρετό, αποτυπώνουν την έκταση των ελλείψεων στα σχολεία της Δυτικής Αθήνας, όπου σημαντικός αριθμός μαθητών εξακολουθεί να μην έχει την προβλεπόμενη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Ο Αντώνης Γάγας ασκεί έντονη κριτική στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αποδίδοντας στην υπουργό Σοφία Ζαχαράκη και στην κυβέρνηση την ευθύνη για την κατάσταση που περιγράφει.

Παράλληλα, καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 25 Νοεμβρίου 2026, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τις ελλείψεις προσωπικού.

Οι ακάλυπτες θέσεις και η πρόταση για άμεση επαναπροκήρυξη

Στο ζήτημα των διαθέσιμων υποψηφίων παρεμβαίνει και ο εκπαιδευτικός Μάριος Μαγιολαδίτης, ο οποίος επισημαίνει ότι η αδυναμία πλήρωσης ορισμένων θέσεων επαναλαμβάνεται σε διαδοχικές φάσεις προσλήψεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, στην Α΄ φάση δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι για 35 θέσεις, από τις οποίες οι 34 αφορούσαν την Ειδική Αγωγή. Στη Β΄ φάση της 29ης Σεπτεμβρίου, ο αντίστοιχος αριθμός ανήλθε σε 68, με τις 62 θέσεις να αφορούν επίσης την Ειδική Αγωγή.

Στη Γ΄ φάση της 17ης Νοεμβρίου καταγράφει 26 θέσεις για τις οποίες δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι.

Ο Μάριος Μαγιολαδίτης διευκρινίζει ότι η απουσία διαθέσιμου υποψηφίου σε μια συγκεκριμένη περιοχή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί σε άλλες περιοχές όπου επίσης καταγράφονται κενά.

Με βάση αυτή τη διαπίστωση, προτείνει τη δημιουργία διαδικασίας που θα επιτρέπει την άμεση επαναπροκήρυξη των διαθέσιμων θέσεων, ακόμη και την ίδια ημέρα, για άλλες παρεμφερείς ανάγκες, ώστε να αξιοποιούνται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι διαθέσιμες πιστώσεις.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει την Κέρκυρα, όπου υπήρχε κενή θέση φυσικού στην ενισχυτική διδασκαλία, χωρίς να βρεθεί υποψήφιος. Παρότι υπήρχε ενδιαφερόμενος χημικός, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν επέτρεπε την ανάληψη του συγκεκριμένου τμήματος από εκπαιδευτικό αυτής της ειδικότητας.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τέτοιες παρεμβάσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν συνολικά το πρόβλημα των ελλείψεων. Επικαλείται μάλιστα δημοσιεύματα και αναλύσεις εκπαιδευτικών που κάνουν λόγο για περισσότερα από 10.000 κενά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ωστόσο, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσε να συμβάλει στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των θέσεων, ανταποκρινόμενη και στο αίτημα της υπουργού Παιδείας για κατάθεση σχετικών προτάσεων.

Φασφαλής: «Χιλιάδες τα κενά – Με το σταγονόμετρο οι προσλήψεις»

Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των ελλείψεων επισημαίνει και ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ, Νίκος Φασφαλής, ο οποίος περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τα σχολεία στα μέσα Νοεμβρίου.

Στην παρέμβασή του υποστηρίζει ότι η σχολική χρονιά ξεκίνησε με σημαντικά κενά, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν ούτε μετά την Α΄ φάση προσλήψεων, ενώ η τελευταία διαδικασία εξακολουθεί να αφήνει ακάλυπτες πολλές από τις καταγεγραμμένες ανάγκες.

Ο ίδιος αναφέρεται και σε δήλωση βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη κενών στα σχολεία αποδόθηκε σε εγκυμονούσες εκπαιδευτικούς, ασκώντας έντονη κριτική στη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Κατά τον Νίκο Φασφαλή, οι συνέπειες της υποστελέχωσης δεν αποτυπώνονται μόνο στους αριθμούς των ακάλυπτων θέσεων, αλλά κυρίως στις διδακτικές ώρες που χάνονται και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην Ειδική Αγωγή, στην Παράλληλη Στήριξη, στα Τμήματα Ένταξης, στα ολοήμερα σχολεία και στις ειδικότητες, όπου, όπως υποστηρίζει, οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το υπάρχον προσωπικό αναλαμβάνει αυξημένο φόρτο εργασίας, ενώ οι αναπληρωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εργασιακή αβεβαιότητα, παρά την ύπαρξη σημαντικών αναγκών στελέχωσης.

Τα αιτήματα για νέα φάση προσλήψεων και μόνιμους διορισμούς

Ο Νίκος Φασφαλής ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα νέα φάση προσλήψεων αναπληρωτών, με βάση το σύνολο των πραγματικών αναγκών των σχολικών μονάδων και όχι μόνο τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Στις βασικές διεκδικήσεις που διατυπώνει περιλαμβάνονται η πλήρης κάλυψη των κενών στη Γενική και την Ειδική Αγωγή, η στελέχωση της Παράλληλης Στήριξης και των Τμημάτων Ένταξης, καθώς και η διαφάνεια στην καταγραφή και δημοσιοποίηση των εκπαιδευτικών ελλείψεων.

Παράλληλα, θέτει ως αναγκαία τη διενέργεια μαζικών μόνιμων διορισμών, προκειμένου να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Απευθυνόμενος στην υπουργό Παιδείας, υπογραμμίζει ότι η στελέχωση των σχολείων αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους μαθητές και την κοινωνία, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις αντί εξαγγελιών.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τις τέσσερις παρεμβάσεις αναδεικνύει διαφορετικές πλευρές του ίδιου προβλήματος: τον περιορισμένο αριθμό προσλήψεων σε σχέση με τις καταγεγραμμένες ανάγκες, τη δυσκολία εύρεσης διαθέσιμων υποψηφίων σε συγκεκριμένες περιοχές και ειδικότητες, την κατανομή των πιστώσεων και τις ιδιαίτερα μεγάλες ελλείψεις στην Παράλληλη Στήριξη.

Παρότι οι εκτιμήσεις για το συνολικό ύψος των κενών διαφέρουν μεταξύ των πηγών, κοινό σημείο των παρεμβάσεων αποτελεί η διαπίστωση ότι η Γ΄ φάση δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Ο κίνδυνος για τα Ολοήμερα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών (ΠΑΣΥΝ), με επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τα αποτελέσματα της Γ’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή κάλυψη των πραγματικών αναγκών των νηπιαγωγείων. Όπως επισημαίνει, πραγματοποιήθηκαν μόλις 258 προσλήψεις στη Γενική Αγωγή και 15 στην Ειδική Αγωγή, την ώρα που εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Συλλόγου ότι στα μέσα Νοεμβρίου υπάρχουν ακόμη ολοήμερα τμήματα νηπιαγωγείων που παραμένουν κλειστά, με ορατό το ενδεχόμενο να μη λειτουργήσουν καθόλου τη φετινή σχολική χρονιά.

Παράλληλα, ο ΠΑΣΥΝ θέτει ερωτήματα για Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δηλώνουν μηδενικά κενά, ζητώντας να διερευνηθεί κατά πόσο τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Σύλλογος καταγγέλλει επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύπτουν διαρκώς τις ελλείψεις με προσωπική υπερπροσπάθεια, ενώ παιδιά που χρειάζονται εξειδικευμένη υποστήριξη παραμένουν χωρίς την αναγκαία βοήθεια.