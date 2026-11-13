Εκπαιδευτικοί… «όμηροι» στα σχολεία: Καταγγελίες για υποχρεωτική παραμονή και παράνομες αναπληρώσεις

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Αντιδράσεις από την ΟΛΜΕ για παραβίαση του διδακτικού ωραρίου σε Θεσσαλονίκη, Αττική και άλλες περιοχές στη χώρα

Σοβαρές καταγγελίες για παραβίαση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, υποχρεωτική παραμονή στα σχολεία και ανάθεση αναπληρώσεων χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία διατυπώνει η Βίκυ Βασιλάτου, μέλος της ΟΛΜΕ, μιλώντας στο ipaideia.gr. Όπως υποστηρίζει, αν και το φαινόμενο καταγράφεται σε διάφορες περιοχές της χώρας, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έχει λάβει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης απέστειλε ανυπόγραφο ηλεκτρονικό μήνυμα προς διευθυντές σχολικών μονάδων, με το οποίο, όπως αναφέρει, ζητείται η παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου και την ύπαρξη συγκεκριμένων υπηρεσιακών καθηκόντων.

Η κ. Βασιλάτου επισημαίνει ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ διδακτικού και εργασιακού ωραρίου, καθώς η παραμονή των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα συνδέεται με την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων.

«Έχουμε το διδακτικό μας ωράριο, αλλά και το εργασιακό, το οποίο αφορά συγκεκριμένη ανάθεση καθηκόντων. Δεν μπορεί να απαιτείται από έναν εκπαιδευτικό να παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο χωρίς να έχει κάτι άλλο να κάνει», αναφέρει, εξηγώντας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί παραμένουν ούτως ή άλλως μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους, προκειμένου να ανταποκριθούν σε άλλες υποχρεώσεις.

Εβδομαδιαία προγράμματα αναπληρώσεων για εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ στην πρακτική κατάρτισης εβδομαδιαίων προγραμμάτων αναπληρώσεων, μέσω των οποίων εκπαιδευτικοί καλούνται να εισέρχονται σε τάξεις συναδέλφων τους που απουσιάζουν, ακόμη και λόγω ασθένειας.

Όπως περιγράφει, όταν ένας εκπαιδευτικός απουσιάζει, η διεύθυνση του σχολείου αναθέτει σε άλλους συναδέλφους να αναλάβουν την απασχόληση των μαθητών κατά τη διάρκεια του κενού.

Η ίδια χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή παράνομη, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία ενός εκπαιδευτικού στην τάξη πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένα διδακτικά καθήκοντα και να προβλέπεται από το επίσημο πρόγραμμα του σχολείου.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα ευθύνης σε περίπτωση που συμβεί κάποιο περιστατικό κατά τη διάρκεια αυτής της απασχόλησης. Όπως τονίζει, ο εκπαιδευτικός που καλείται να επιβλέπει μαθητές χωρίς να έχει αναλάβει επισήμως τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ζητήματα ευθύνης.

«Κρατούν μαθητές στο σχολείο ενώ έχουν τελειώσει τα μαθήματά τους»

Μία ακόμη διάσταση της καταγγελίας αφορά την παραμονή μαθητών στις σχολικές μονάδες μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματός τους.

Σύμφωνα με την κ. Βασιλάτου, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μαθητές που ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους στις 13:30 παραμένουν στο σχολείο έως τις 14:10, με την αιτιολογία της ασφάλειάς τους.

Η ίδια αμφισβητεί τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης πρακτικής, επισημαίνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διδάσκουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα και τις καταχωρίσεις στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

Καταγγελίες και σε άλλες περιοχές – Στο επίκεντρο η Ανατολική Θεσσαλονίκη

Η κ. Βασιλάτου υπογραμμίζει ότι ανάλογα περιστατικά δεν περιορίζονται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται, αντίστοιχες πρακτικές έχουν διαπιστωθεί στις Σέρρες, στην Εύβοια, στην Ελευσίνα και στη Νέα Σμύρνη.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη η κατάσταση εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένη, με τις πιέσεις προς τους εκπαιδευτικούς να είναι εντονότερες.

Για το ζήτημα πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ενώ την ίδια ημέρα υπήρξε και συνάντηση της ΟΛΜΕ με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την κ. Βασιλάτου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απουσίαζε από τη συνάντηση.

Το ζήτημα αναμένεται να λάβει και επίσημη συνδικαλιστική διάσταση, καθώς, σύμφωνα με την κ. Βασιλάτου, η ΟΛΜΕ πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση καταγγελίας για τις συγκεκριμένες πρακτικές.

Οι καταγγελίες ανοίγουν εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια του εργασιακού και του διδακτικού ωραρίου, τις αρμοδιότητες των διευθυντών σχολικών μονάδων και τη διαδικασία κάλυψης των κενών που προκύπτουν από απουσίες εκπαιδευτικών.