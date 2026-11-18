Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ: Παράταση αιτήσεων – Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

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Δείτε ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και τι πρέπει να κάνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι ήδη ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος για να συνεχίσουν να λαμβάνουν υποστήριξη.

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» δόθηκε, προσφέροντας περισσότερο χρόνο στους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στη δράση. Σύμφωνα με τη νέα καταληκτική ημερομηνία, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 12 Ιανουαρίου 2027, μέσω της πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr.

Την ίδια στιγμή, διαφορετική προθεσμία ισχύει για όσους συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενοι ωφελούμενοι που δεν έχουν ακόμη καταθέσει δήλωση συναίνεσης για την παραμονή τους στη δράση μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» καθιερώνεται πλέον ως μόνιμη υπηρεσία σε πανελλαδικό επίπεδο, με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ για την πρώτη τριετία, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Μέσω της υπηρεσίας, τα άτομα με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον προσωπικό τους βοηθό, ο οποίος θα τα υποστηρίζει σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως η προσωπική φροντίδα, οι μετακινήσεις, η εργασία, η εκπαίδευση και η κοινωνική συμμετοχή. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και η διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους.

«Η ανεξάρτητη διαβίωση δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε πως «κάναμε τον Προσωπικό Βοηθό μόνιμη υπηρεσία για τα άτομα με αναπηρία σε ολόκληρη τη χώρα. Διασφαλίσαμε τη συνέχεια της υποστήριξης για όσους συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα και δώσαμε τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να ενταχθούν».

«Για εμάς, η ανεξάρτητη διαβίωση σημαίνει να έχει κάθε άνθρωπος τον πρώτο λόγο στη ζωή του. Να επιλέγει ποιος θα τον υποστηρίζει, να αποφασίζει για την καθημερινότητά του, να μπορεί να εργάζεται, να σπουδάζει, να κινείται με μεγαλύτερη αυτονομία. Με τον Προσωπικό Βοηθό ενισχύσαμε την ελευθερία των ατόμων με αναπηρία να κάνουν τις δικές τους επιλογές και να ζουν τη ζωή που τα ίδια επιθυμούν. Γιατί η ανεξάρτητη διαβίωση δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα», προσέθεσε.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, ηλικίας 16 έως 67 ετών, με δυνατότητα συμμετοχής έως τα 75 έτη στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Βασικές προϋποθέσεις είναι η πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ με ισχύ εφ’ όρου ζωής και ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή η διαπίστωση απόλυτης αναπηρίας. Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ, με προβλεπόμενες προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 12 Ιανουαρίου 2027, στις 23:59. Η επιλογή των νέων συμμετεχόντων γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια και ακολουθεί εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών τους.

Πώς συνεχίζουν όσοι συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα

Όσοι συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα και είτε (α) είχαν λάβει εγκεκριμένες υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας για τουλάχιστον 60 ημέρες έως τις 30 Ιουνίου 2026, είτε (β) κατοικούσαν στις 24 Ιουλίου 2026 σε ορεινούς ή νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, πρέπει να υποβάλουν δήλωση συναίνεσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, για τη συνέχιση της συμμετοχής τους στο μόνιμο πρόγραμμα από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς να απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται απώλεια αναπηρικών επιδομάτων, συντάξεων ή άλλων προβλεπόμενων παροχών. Οι αιτήσεις και οι δηλώσεις συναίνεσης υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr.