Δωρεά 130 εκατ. ευρώ στο ΕΚΠΑ – Πέντε τραπεζίτες αναγορεύονται επίτιμοι διδάκτορες

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Σε ειδική τελετή πέντε κορυφαία τραπεζικά στελέχη θα αναγορευθούν επίτιμοι διδάκτορες, ενώ στους δωρητές θα απονεμηθεί ο τίτλος του Μεγάλου Ευεργέτη.

Μια ιστορική δωρεά ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, η μεγαλύτερη που έχει δεχθεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τα τελευταία 100 χρόνια, βρίσκεται στο επίκεντρο ειδικής τελετής που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Το ΕΚΠΑ θα αναγορεύσει επίτιμους διδάκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τους διευθύνοντες συμβούλους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στον τραπεζικό και οικονομικό τομέα.

Παράλληλα, οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα τιμηθούν με τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη δωρεά των 130 εκατ. ευρώ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου, στις 12:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή της πρυτανικής αρχής και εκπροσώπων του τραπεζικού τομέα

Θα ακολουθήσει η απόδοση του τίτλου του Μεγάλου Ευεργέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις Τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τη δωρεά 130 εκ. ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συγκεκριμένη δωρεά είναι η υψηλότερη που έχει πραγματοποιηθεί προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών τα τελευταία 100 χρόνια.

Πρόγραμμα

Προσφώνηση και παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας των τιμωμένων, από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.

Αναγόρευση των τιμωμένων:

Ανάγνωση των κειμένων των Ψηφισμάτων, των Αναγορεύσεων και των Διδακτορικών Διπλωμάτων, από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθηγητή Γεώργιο Δότση.

Περιένδυση των τιμωμένων με την τήβεννο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από τον Κοσμήτορα της Σχολής, καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη.

Απόδοση του τίτλου του Μεγάλου Ευεργέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις Τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών:

Ανάγνωση των κειμένων των Ψηφισμάτων της Συγκλήτου, απόδοση του τίτλου του Μεγάλου Ευεργέτη στις Τράπεζες και επίδοση τιμητικών μεταλλίων από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.