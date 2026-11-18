Επίδομα παιδιού A21: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

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Ανοίγει ξανά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 08:00, η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να διορθώσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Ξανά διαθέσιμη στους δικαιούχους θα είναι από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 08:00 το πρωί, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, επιτρέποντας την υποβολή νέων αιτήσεων αλλά και την πραγματοποίηση αλλαγών σε αιτήσεις που έχουν ήδη καταχωριστεί.

Η εφαρμογή παραμένει προσωρινά κλειστή από τις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της πέμπτης δόσης του επιδόματος για το 2026. Πρόκειται για την προβλεπόμενη διαδικασία που προηγείται της καταβολής των χρημάτων στους δικαιούχους.

Με την επαναλειτουργία της πλατφόρμας στις 27 Νοεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν εκ νέου πρόσβαση στο σύστημα, ώστε να καταθέσουν αίτηση για το επίδομα παιδιού ή να διορθώσουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία προηγούμενης αίτησης.

Τι ισχύει για την οριστική υποβολή της αίτησης

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η οριστική υποβολή της αίτησης.

Η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη υποβολή και, κατά συνέπεια, δεν αρκεί για την έγκριση και την καταβολή του επιδόματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επομένως, να βεβαιώνονται ότι έχουν ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα βήματα και ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά.

Ποια είναι τα ποσά του επιδόματος παιδιού

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Συγκεκριμένα, τα ποσά σε μηνιαία βάση κυμαίνονται:

Από 28 έως 70 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.

Από 56 έως 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.

Η τελική ενίσχυση καθορίζεται βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των αιτήσεών τους, ώστε να αποφύγουν εκκρεμότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση ή την πληρωμή της ενίσχυσης.