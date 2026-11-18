Παραστατίδης κατά Ζαχαράκη για τα κενά στα σχολεία: «Αν δεν μπορείτε, παραδώστε»

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Σφοδρή κριτική στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ασκεί ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, με αφορμή τις δηλώσεις της για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Σφοδρή επίθεση κατά της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, εξαπολύει ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, με αφορμή τις δηλώσεις της για τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν, σύμφωνα με τον ίδιο, να καταγράφονται στα σχολεία, σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Με ανακοίνωσή του υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κυρία Ζαχαράκη, αν δεν μπορείτε, παραδώστε!», ο κ. Παραστατίδης ασκεί έντονη κριτική στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι η τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών δεν επαρκεί για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία έγκαιρου προγραμματισμού και στελέχωσης των σχολικών μονάδων.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η πρόσφατη δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη, με την οποία προκάλεσε όποιον θεωρεί ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το πρόβλημα των ελλείψεων να παρουσιάσει τον τρόπο. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση προκλητική απέναντι στους μαθητές και τους γονείς που, όπως αναφέρει, βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες των ακάλυπτων θέσεων.

Η ανακοίνωση του κ. Παραστατίδη

Κυρία Ζαχαράκη, αν δεν μπορείτε, παραδώστε!

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, βρήκε επιτέλους τη λύση για τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία: προκαλεί όποιον μπορεί να τα καλύψει καλύτερα, να της δείξει πώς γίνεται!

«Και προκαλώ όποιον θέλει να ‘ρθει να το κάνει με μεγαλύτερη, θα έλεγα, αποτελεσματικότητα», δήλωσε σε συνέντευξή της στο NEWS 24/7, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το Υπουργείο έχει εξαντλήσει τις προσπάθειές του για την εξασφάλιση πιστώσεων και διορισμών.

Έχει καταλάβει η Υπουργός ότι με τις δηλώσεις της προκαλεί τους μαθητές που χάνουν διδακτικές ώρες και τους γονείς που βλέπουν τα σχολεία των παιδιών τους να υπολειτουργούν;

Έχει καταλάβει η Υπουργός ότι η στελέχωση των σχολείων από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωσή της;

Επειδή μάλλον κάτι δεν έχει καταλάβει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, γι’ αυτό φτάσαμε στα μέσα Νοεμβρίου και εξακολουθούν να μετρούν κενά, να αναζητούν πιστώσεις και να εξαγγέλλουν ελλειμματικές φάσεις προσλήψεων.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων παρέμεναν 16.343 ακάλυπτα κενά σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

Η πολυαναμενόμενη Γ΄ φάση της 17ης Νοεμβρίου περιορίστηκε σε μόλις 2.820 προσλήψεις. Μιλάμε δηλαδή για προσλήψεις που αντιστοιχούν σε ένα μικρό ποσοστό των υφιστάμενων κενών. Και από αυτές, οι 1.004 αφορούσαν δύο ειδικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών».

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα σε συγκεκριμένες ειδικότητες, χωρίς αυτή η αναφορά να σημαίνει ότι η εικόνα διαφέρει στις υπόλοιπες:

Μαθηματικοί: Ενώ είχαν αναφερθεί περίπου 450 κενά, πραγματοποιήθηκαν μόλις 94 νέες προσλήψεις, εκ των οποίων 19 μειωμένου ωραρίου.

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής: Για περισσότερα από 500 κενά πραγματοποιήθηκαν 70 προσλήψεις.

Φιλόλογοι: Ενώ είχαν καταγραφεί σχεδόν 1.000 κενά, πραγματοποιήθηκαν 256 νέες προσλήψεις, εκ των οποίων 12 μειωμένου ωραρίου.

Φιλόλογοι: Ενώ είχαν καταγραφεί σχεδόν 1.000 κενά, πραγματοποιήθηκαν 256 νέες προσλήψεις, εκ των οποίων 12 μειωμένου ωραρίου. Καθηγητές Γερμανικής: Η επιστημονική τους ένωση είχε καταγράψει 161 ανάγκες πριν από τη Β΄ φάση. Μετά τις 45 προσλήψεις εκείνης της φάσης, στη Γ΄ φάση πραγματοποιήθηκαν μόλις 8 νέες προσλήψεις, εκ των οποίων 3 μειωμένου ωραρίου.

Ο αριθμός των κενών που βασίζεται σε δημοσιεύματα και καταγραφές εκπαιδευτικών αναδεικνύει το μέγεθος των αναγκών σε αντιπαραβολή με τις περιορισμένες νέες προσλήψεις.

Αν η κυβέρνηση έχει άλλη εικόνα οφείλει να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τα επίσημα και ακριβή στοιχεία.

Πόσα κενά θα παραμείνουν μετά την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών της Γ΄ φάσης.

Με ποιες πιστώσεις και μέχρι ποια ημερομηνία θα καλυφθούν.

Ποια είναι η επικαιροποιημένη εικόνα ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ειδικότητα και κατηγορία προσωπικού.

Τότε ίσως να αντιληφθούν την οξύτητα του προβλήματος που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες μαθητές, που εξακολουθούν να στερούνται μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σχεδόν 3 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η Υπουργός Παιδείας χαρακτηρίζει το πρόβλημα «δομικό» και δηλώνει ότι έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της.

Ας εξηγήσει, λοιπόν, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έπειτα από επτά χρόνια, δεν έχει κατορθώσει να διαμορφώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα έγκαιρης στελέχωσης των σχολείων.

Ας εξηγήσει γιατί οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθούν να προσαρμόζονται στις διαθέσιμες πιστώσεις και γιατί η κάλυψη των κενών μετατρέπεται κάθε χρόνο σε μια διαρκή διαδικασία, που συνεχίζεται μήνες μετά το πρώτο κουδούνι.

Ας εξηγήσει γιατί, παρά τους χιλιάδες μόνιμους διορισμούς που επικαλείται η κυβέρνηση, τα σχολεία εξακολουθούν κάθε χρόνο να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες ελλείψεις εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να χάνονται χιλιάδες πολύτιμες διδακτικές ώρες.

Ας εξηγήσει, τέλος, γιατί ακόμη και στη Γ΄ φάση προσλήψεων, καλύπτεται μόνο ένα μικρό μέρος των καταγεγραμμένων αναγκών, χωρίς κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη κάλυψή τους.

Το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

Τη δημιουργία ενός αξιόπιστου, ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, που θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας, θα αποτυπώνει τα λειτουργικά κενά ανά ειδικότητα και περιοχή και θα επιτρέπει τον έγκαιρο προγραμματισμό των προσλήψεων. Ενός συστήματος που η κυβέρνηση εξαγγέλλει εδώ και χρόνια και που ακόμη αναζητείται.

Την έγκαιρη ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών, ώστε τα πραγματικά λειτουργικά κενά να είναι γνωστά πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τη θέσπιση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος, με ολοκλήρωση των βασικών υπηρεσιακών διαδικασιών και οριστικοποίηση των αναγκών μέχρι τέλος Ιουλίου, ώστε οι προσλήψεις και οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών να ολοκληρώνονται πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

Περισσότερους μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη των πάγιων αναγκών

Επαρκείς πιστώσεις για το σύνολο των λειτουργικών κενών

Άμεση αναπλήρωση των νόμιμων μακροχρόνιων αδειών και

Ουσιαστική στεγαστική μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Αυτές οι κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, απαιτούν πολιτική βούληση, οργάνωση, σχέδιο και συνέπεια. Ακριβώς δηλαδή όσα απουσιάζουν από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Η χώρα δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που προκαλεί – ή μήπως παρακαλεί – τους άλλους να της δείξουν πώς γίνεται η δουλειά. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να την κάνει.

Αν δεν μπορείτε λοιπόν, παραδώστε.

Η δημόσια εκπαίδευση δεν αντέχει άλλο.