Προσλήψεις αναπληρωτών – Γ’ φάση: Γιατί έμειναν ακάλυπτες 293 θέσεις – Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας

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Με 293 θέσεις να παραμένουν ακάλυπτες ολοκληρώθηκε η Γ' φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας.

Από τις συνολικά 3.113 θέσεις που προβλέπονταν, καλύφθηκαν οι 2.820, με το Υπουργείο να αποδίδει τα κενά στην έλλειψη διαθέσιμων υποψηφίων που είχαν δηλώσει τις συγκεκριμένες περιοχές ως προτίμηση.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στους δασκάλους Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, καθώς από τις 267 θέσεις εκπαιδευτικών που έμειναν κενές, οι 220 αφορούν τους συγκεκριμένους κλάδους.

Παράλληλα, ακάλυπτες παρέμειναν 26 θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εκ των οποίων 23 αφορούν σχολικούς νοσηλευτές και τρεις εργοθεραπευτές. Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις δυσκολίες κάλυψης των αναγκών σε συγκεκριμένες ειδικότητες και περιοχές, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη φάση προσλήψεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 17ης Νοεμβρίου 2026, από τις συνολικά 3.113 θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καλύφθηκαν οι 2.820, ενώ οι 293 θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ), οι οποίες παρέμειναν κενές, δεν καλύφθηκαν καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμοι υποψήφιοι στους αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες, που να είχαν δηλώσει ως περιοχές προτίμησης εκείνες στις οποίες εντοπίστηκαν τα συγκεκριμένα κενά.

Ειδικότερα:

Εκπαιδευτικοί: Από τις 2.006 θέσεις καλύφθηκαν οι 1.739, ενώ παρέμειναν κενές 267 θέσεις. Από αυτές, οι 220 αφορούν δασκάλους Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ): Από τις 1.107 θέσεις καλύφθηκαν οι 1.081, ενώ παρέμειναν κενές 26 θέσεις, εκ των οποίων 23 αφορούν σχολικούς νοσηλευτές και 3 εργοθεραπευτές.