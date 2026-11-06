ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στα Ιωάννινα – Ευκαιρίες απασχόλησης στην 59η Ημέρα Καριέρας
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Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο, από τις 10:00 έως τις 18:00, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εργοδότες και να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις εργασίας.
Περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας από πάνω από 30 επιχειρήσεις θα είναι διαθέσιμες στην 59η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα.
Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια και Ίκκου, Τ.Κ. 452 21), από τις 10:00 έως τις 18:00, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους ενδιαφερομένους.
Πρόκειται για την πέμπτη διοργάνωση της «Ημέρας Καριέρας» στα Ιωάννινα, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, οι οποίες αναζητούν προσωπικό όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εκπροσώπους των επιχειρήσεων, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες ειδικότητες και να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις εργασίας επιτόπου.
Στον χώρο θα βρίσκονται επίσης εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, οι οποίοι θα παρέχουν ενημέρωση και επαγγελματική καθοδήγηση στους ενδιαφερομένους. Παράλληλα, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν τους εργοδότες για τις υπηρεσίες του Οργανισμού.
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας παρέχονται στην επίσημη σελίδα της 59ης «Ημέρας Καριέρας», ενώ ενημέρωση για τη ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμη στη σχετική σελίδα της ΔΥΠΑ.
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