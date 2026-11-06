ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στα Ιωάννινα – Ευκαιρίες απασχόλησης στην 59η Ημέρα Καριέρας

Επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: Στο μικροσκόπιο των αρχών βίντεο και μαρτυρίες για την ταυτοποίηση των δραστών

Νέος κύκλος αιτήσεων για μετεγγραφές φοιτητών ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00. Η διαδικασία αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών που δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη φάση, ενώ η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας.

Αλλαγές στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και στη μοριοδότηση για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Οι ρυθμίσεις αφορούν αποσπάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τοποθετήσεις σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών, παράταση απόσπασης υπό προϋποθέσεις έως τη συνταξιοδότηση και αναγνώριση της εμπειρίας σε ΚΕΠΕΑ, ΚΕΑ και ΚΠΕ.

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Αριστοτέλης» στο 20ό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, μετά από κατάρρευση τμημάτων οροφής και αποκόλληση σοβάδων. Νερά που εισχωρούν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ετοιμόρροπος τοίχος στο προαύλιο συνθέτουν, σύμφωνα με τον Σύλλογο, μια επικίνδυνη κατάσταση, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν άμεση αναστολή λειτουργίας και συνολικό τεχνικό έλεγχο.

Ζούμε στη στιγμή που η τεχνολογία δεν χτυπά απλώς την πόρτα του σχολείου, αλλά κάθεται στο ίδιο θρανίο με τον μαθητή.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου στο 1ο Γυμνάσιο Υμηττού, όταν φεγγίτης αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα.

Νέο πλαίσιο για τις εκκρεμείς εγγραφές μαθητών προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Η ρύθμιση αφορά την Α΄ Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Γενικού Λυκείου, προβλέπει αυτεπάγγελτη ανανέωση εγγραφών στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και καθορίζει ειδική διαδικασία για ανηλίκους που τοποθετούνται σε οικογένειες υποψήφιων αναδόχων ή θετών γονέων.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, με προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, προβλέπεται αύξηση 30% στα ποσά, ενώ η πρώτη πληρωμή αναμένεται νωρίτερα από πέρυσι.

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, τη φοιτητική καθημερινότητα και τη στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο, από τις 10:00 έως τις 18:00, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εργοδότες και να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις εργασίας.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε στο πρόσωπο ένας 17χρονος μαθητής.

Από 80 έως 500 ευρώ τον μήνα διαμορφώνεται το επίδομα διοίκησης για συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης στην Ελληνική Αστυνομία. Η σχετική απόφαση προσδιορίζει τους δικαιούχους, τα ποσά ανά θέση και τις προϋποθέσεις καταβολής, ενώ η παροχή δεν αφορά το σύνολο των αστυνομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το Τμήμα ή τη Σχολή στην οποία εισήχθησαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τις ελλείψεις στις σχολικές υποδομές, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε παλιά μετασεισμικά λυόμενα.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, ενώ ο χρόνος έναρξης των μαθημάτων και το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.

Οι ειδικότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θέσεων, από την καθαριότητα και τις τεχνικές εργασίες έως τη φύλαξη και το βοηθητικό προσωπικό

Ένας νέος θεσμός υποτροφιών έρχεται να στηρίξει τους αριστούχους μαθητές του Γενικού Λυκείου Καράτουλα, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα στις σχολικές μεταφορές, με ακάλυπτα δρομολόγια, καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις για τις οικογένειες, φέρνει στο προσκήνιο η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Οι γονείς καταγγέλλουν ότι είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα για προβλήματα συντήρησης και προειδοποιούν πως θα διεκδικήσουν την αναστολή λειτουργίας των δύο σχολείων από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της διερεύνησης, τα γεύματα παραλήφθηκαν χωρίς επισημάνσεις από τις αρμόδιες σχολικές επιτροπές, ενώ δεν αναφέρθηκαν περιστατικά υγείας μαθητών.

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στα Ιωάννινα – Ευκαιρίες απασχόλησης στην 59η Ημέρα Καριέρας

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Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο, από τις 10:00 έως τις 18:00, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εργοδότες και να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις εργασίας.