13ος και 14ος μισθός: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η περικοπή – Τι μπορεί να αλλάξει για τους εργαζόμενους

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Το προδικαστικό ερώτημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς ζητά να διευκρινιστεί εάν ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων παροχών συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο.

Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφέρεται η διεκδίκηση για την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας στους εργαζομένους του Δημοσίου.

Με προδικαστικό ερώτημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς, το οποίο έχει καταχωριστεί ως υπόθεση C-599/26, ζητείται από το ΔΕΕ να εξετάσει εάν ο αποκλεισμός των δημοσίων υπαλλήλων από τις συγκεκριμένες παροχές συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο.

Η παραπομπή ανοίγει έναν νέο δικαστικό δρόμο για τη διεκδίκηση των δώρων, χωρίς ωστόσο να προδικάζει την έκβαση της υπόθεσης ή να συνεπάγεται αυτόματη καταβολή τους.

Ποιο ερώτημα καλείται να εξετάσει το ΔΕΕ

Το ελληνικό δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί εάν συγκεκριμένες διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Οδηγίας 2022/2041 για επαρκείς κατώτατους μισθούς αντιτίθενται στον αποκλεισμό των εργαζομένων του Δημοσίου από τα επιδόματα που αντιστοιχούν σε δύο μηνιαίους μισθούς.

Στο ερώτημα περιλαμβάνεται επίσης αναφορά στη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδας και στο ύψος των ετήσιων αποδοχών των περισσότερων εναγόντων. Αυτές είναι οι παράμετροι που θέτει το παραπέμπον δικαστήριο, όχι συμπεράσματα που έχει ήδη υιοθετήσει το ΔΕΕ.

Η παραπομπή δεν ισοδυναμεί με επαναφορά των δώρων

Στη διαδικασία προδικαστικής παραπομπής, το ΔΕΕ ερμηνεύει το ενωσιακό δίκαιο. Το εθνικό δικαστήριο στη συνέχεια επιλύει τη συγκεκριμένη διαφορά, εφαρμόζοντας τη δεσμευτική ερμηνεία. Το ΔΕΕ δεν επιδικάζει απευθείας στους εργαζομένους τα ποσά της αγωγής.

Επομένως, ενδεχόμενη ευνοϊκή απάντηση θα μπορούσε να επηρεάσει αντίστοιχες εκκρεμείς διεκδικήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματη καταβολή δύο μισθών σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση υποστηρίζουν ότι η παραπομπή διατηρεί ανοιχτή τη διεκδίκηση παρά την αρνητική απόφαση του ΣτΕ. Η κριτική τους στο σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί νομική θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων, η οποία δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ήδη αποδεκτή ευρωπαϊκή δικαστική κρίση.

Τι αφορά η προηγούμενη απόφαση για τη Δανία

Η υπόθεση C-19/23, στην οποία αναφέρεται η ανακοίνωσή τους, αφορούσε την προσφυγή της Δανίας κατά της οδηγίας για τους κατώτατους μισθούς. Με απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2025, το ΔΕΕ διατήρησε μεγάλο μέρος της οδηγίας, ακυρώνοντας επιμέρους προβλέψεις. Αντικείμενό της ήταν η εγκυρότητα της οδηγίας και τα όρια των αρμοδιοτήτων της ΕΕ.

Η σύσταση του δικηγορικού γραφείου για άμεση κατάθεση αγωγών αποτελεί επίσης δική του πρόταση. Η επιλογή δικαστικής ενέργειας και τα ζητήματα παραγραφής απαιτούν εξατομικευμένη εξέταση. Το ουσιαστικό δεδομένο παραμένει ότι υπάρχει καταχωρισμένο προδικαστικό ερώτημα· η απάντησή του και οι πρακτικές συνέπειες παραμένουν ανοιχτές.