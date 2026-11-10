Νηπιαγωγεία: Καταγγελίες για «εκφοβισμό» εκπαιδευτικών και πιέσεις για αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα

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Έξι σύλλογοι εκπαιδευτικών της Α΄ Αθήνας καταγγέλλουν προφορικές πιέσεις και απειλές μη έγκρισης των ωρολόγιων προγραμμάτων των Νηπιαγωγείων. Παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και διευκολυντική στάση εργασίας από τον Σύλλογο «Ρόζα Ιμβριώτη».

Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχωρούν την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 09:00, έξι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας, καταγγέλλοντας πιέσεις και πρακτικές εκφοβισμού σε βάρος προϊσταμένων Νηπιαγωγείων σχετικά με την έγκριση των εβδομαδιαίων ωρολόγιων προγραμμάτων.

Οι ΣΕΠΕ «Αθηνά», «Αριστοτέλης», «Μακρυγιάννης», «Παπαμαύρος», «Παρθενώνας» και «Ρόζα Ιμβριώτη» υποστηρίζουν ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας επιχειρεί, μέσω προφορικών οδηγιών, να επιβάλει αλλαγές στα προγράμματα που έχουν αποφασιστεί από τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης, στην οδό Χίου 16-18, κοντά στον σταθμό Μεταξουργείο.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Ρόζα Ιμβριώτη» κηρύσσει διευκολυντική στάση εργασίας από μία έως τέσσερις ώρες, προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση.

Καταγγελίες για προφορικές εντολές και μη έγκριση προγραμμάτων

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των έξι συλλόγων, από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχει διαμορφωθεί, όπως καταγγέλλουν, κλίμα διοικητικής αυθαιρεσίας και προφορικών πιέσεων προς τις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων.

Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι υπάλληλοι της Διεύθυνσης, ακολουθώντας προφορικές εντολές, αρνούνται να εγκρίνουν τα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα και ζητούν από τις προϊσταμένες να ακυρώσουν τις σχετικές αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.

Όπως αναφέρουν, οι προϊσταμένες καλούνται να αναλάβουν οι ίδιες πρωινά τμήματα, παρά τον διαφορετικό προγραμματισμό που έχει ήδη αποφασιστεί σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι αρχικά προβλήθηκε ο ισχυρισμός πως το ωράριο της προϊσταμένης συνδέεται υποχρεωτικά με τη λειτουργία της Πρωινής Ζώνης, δηλαδή της Πρόωρης Υποδοχής.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων ενημέρωσε ότι η έγκριση ή μη των προγραμμάτων θα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Τι υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί για το θεσμικό πλαίσιο

Οι έξι σύλλογοι αμφισβητούν τη νομιμότητα των συγκεκριμένων απαιτήσεων, επικαλούμενοι το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 και την επίσημη εγκύκλιο λειτουργίας των Νηπιαγωγείων.

Όπως αναφέρουν, το άρθρο 11 του Π.Δ. 79/2017 προβλέπει ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει ποιες εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν το Υποχρεωτικό και ποιες το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Παράλληλα, επικαλούνται την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.7/117097/Δ1, υποστηρίζοντας ότι η Πρόωρη Υποδοχή ανατίθεται σε εκπαιδευτικό του πρωινού προγράμματος, χωρίς να προβλέπεται υποχρεωτική ανάληψή της από την προϊσταμένη.

Για τα Νηπιαγωγεία που δεν λειτουργούν τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, επισημαίνουν ότι η εγκύκλιος επιτρέπει στην προϊσταμένη να συμπληρώνει μέρος του ωραρίου της με διοικητικό έργο, είτε υπηρετεί στο Βασικό Υποχρεωτικό είτε στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο που παραθέτουν, ο εκπαιδευτικός του Βασικού Υποχρεωτικού Προγράμματος εργάζεται από τις 08:15 έως τις 13:00, ενώ ο εκπαιδευτικός του Προαιρετικού Ολοήμερου από τις 12:10 έως τις 16:00.

Στην περίπτωση αυτή, η προϊσταμένη αναλαμβάνει τέσσερις ώρες διδασκαλίας ημερησίως και συμπληρώνει την πέμπτη με διοικητικό έργο, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα στο οποίο υπηρετεί.

Όταν λειτουργεί και δεύτερο Προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα, η ανακοίνωση επισημαίνει ότι κατά την κοινή παρουσία των εκπαιδευτικών το διδακτικό και διοικητικό έργο κατανέμεται εκ περιτροπής, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο με διοικητικό έργο παραμένουν υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα.

Καταγγελίες για υπέρβαση ωραρίου και εργασιακή εξουθένωση

Οι σύλλογοι υποστηρίζουν ότι οι προφορικές οδηγίες που δίνονται οδηγούν σε καταστρατήγηση του εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία τους, οι προϊσταμένες αναγκάζονται να εργάζονται περισσότερο από 25 ώρες.

Παράλληλα, κατηγορούν τη διοίκηση ότι επιχειρεί να μεταφέρει στις ίδιες τις εκπαιδευτικούς τις συνέπειες των ελλείψεων και των διοικητικών δυσλειτουργιών.

Κατά τους συλλόγους, η πρακτική αυτή υπονομεύει την παιδαγωγική και διοικητική αυτονομία των Συλλόγων Διδασκόντων, ενώ οι πιέσεις για μη έγκριση των προγραμμάτων πλήττουν την επαγγελματική αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην επιβάρυνση των προϊσταμένων, οι οποίες, όπως τονίζεται, καλούνται να διαχειριστούν αυξημένες διδακτικές και διοικητικές υποχρεώσεις.

Οι σύλλογοι προειδοποιούν ότι η συνεχής συσσώρευση καθηκόντων οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση και δυσχεραίνει την καθημερινή λειτουργία των Νηπιαγωγείων.

«Καμία υποχρεωτικότητα δεν προκύπτει»

Οι εκπαιδευτικοί επιμένουν ότι δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη που να επιβάλλει στις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων να αναλαμβάνουν υποχρεωτικά συγκεκριμένο πρωινό τμήμα.

Καταγγέλλουν ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας επιχειρεί να επιβάλει αυτή την πρακτική με προφορικές εντολές, χωρίς να έχει αποστείλει μέχρι σήμερα σχετική γραπτή οδηγία.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στον νόμο 1566/1985, τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει επικαλεστεί η διοίκηση και για τον οποίο οι σύλλογοι είχαν ήδη εκφράσει αντιρρήσεις σε προηγούμενη παρέμβασή τους.

Οι εκπαιδευτικοί καλούν τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην τροποποιήσουν τα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα που έχουν ήδη υποβάλει και δηλώνουν ότι θα στηρίξουν τις συναδέλφους τους με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Με την κινητοποίηση της 11ης Νοεμβρίου, οι έξι ΣΕΠΕ διεκδικούν:

Την άμεση παύση κάθε προφορικής πίεσης, πρακτικής εκφοβισμού και αυθαίρετης ερμηνείας των εγκυκλίων από στελέχη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.

Την έγκριση όλων των Εβδομαδιαίων Ωρολόγιων Προγραμμάτων των Νηπιαγωγείων που έχουν καταρτιστεί με βάση τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και την ισχύουσα νομοθεσία.

Την επίσημη, γραπτή τοποθέτηση της Διεύθυνσης για το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να υπάρξουν σαφείς οδηγίες και να σταματήσει η πρακτική των ανεπίσημων προφορικών εντολών.

Οι σύλλογοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, ζητώντας να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και τα εργασιακά δικαιώματα των νηπιαγωγών.