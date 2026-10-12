Υποτροφίες: 15.000 ευρώ για 24 νέους που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου προκηρύσσει 24 υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ για νέες και νέους που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 30 Οκτωβρίου.

Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 15.000 ευρώ και καλύπτει τα έξι διδακτικά εξάμηνα σπουδών (εξαιρούνται τα εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου). Οι υποτροφίες αποσκοπούν στην κάλυψη εξόδων διαβίωσης, όπως σίτιση και στέγαση, μετακινήσεις, εκπαιδευτικό υλικό, προμήθεια στολής κ.α.