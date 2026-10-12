Υποτροφίες: 15.000 ευρώ για 24 νέους που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
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Το πρόγραμμα του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου στηρίζει τους νέους που επιλέγουν τη ναυτική εκπαίδευση, προσφέροντας 24 υποτροφίες των 15.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.
Η αναλυτική προκήρυξη, με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.foundationaim.org.
Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στη διεύθυνση www.foundationaim.org/aitisi-ypotrofias/, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024, στοχεύει στην προώθηση της ναυτοσύνης και τη στήριξη της νέας γενιάς που αναζητά ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ναυτικά επαγγέλματα. To Πρόγραμμα αποτελεί παρακαταθήκη του οράματος της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, επιθυμία της οποίας ήταν όσοι και όσες αγαπούν τη θάλασσα να μη συναντούν εμπόδια στην ενασχόλησή τους με αυτήν.
Με τον φετινό κύκλο, ο συνολικός αριθμός υποτρόφων του Προγράμματος «Αθηνά Ι. Μαρτίνου» ανέρχεται σε άνω των ενενήντα (90) υποτρόφων στις δώδεκα (12) ΑΕΝ της χώρας. Η συνέχεια του Προγράμματος εκφράζει τη δέσμευση του Ιδρύματος στο να παρέχει σταθερή και συνεπή υποστήριξη των υποτρόφων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής φοίτησης, με ισότιμη πρόσβαση στη ναυτική εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί τη μοναδική συστηματική χορήγηση υποτροφιών στο σύνολο των ΑΕΝ της χώρας από θεσμικό δωρητή.
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