ΕΚΠΑ: Το πρώτο ολοκληρωμένο Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης στην Ελλάδα – Πώς αλλάζει η εκπαίδευση των γιατρών του αύριο

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Με κεντρική φιλοσοφία το «ποτέ η πρώτη φορά πάνω στον ασθενή», η νέα εκπαιδευτική υποδομή φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την ποιότητα της ιατρικής εκπαίδευσης και να ενισχύσει την ασφάλεια των ασθενών.

Μια νέα σελίδα στην ιατρική εκπαίδευση ανοίγει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου Κέντρου Ιατρικής Προσομοίωσης στην Ελλάδα. Τα εγκαίνια του Κέντρου πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στο κτήριο ΑΚΙΣΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», παρουσία πλήθους φοιτητών, ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών, μελών ΔΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων.

Η πρωτοποριακή αυτή εκπαιδευτική υποδομή συνδυάζει για πρώτη φορά στη χώρα τις τρεις βασικές μορφές ιατρικής προσομοίωσης: την πρακτική εξάσκηση σε προπλάσματα (dry lab), την αξιοποίηση της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και την εργαστηριακή εκπαίδευση με βιολογικό υλικό (wet lab), δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των κλινικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης, και ο Συντονιστής του Γραφείου Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Δημήτριος Βασιλόπουλος. Σύντομη παρέμβαση έκανε και ο πρώην Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Εμμανουήλ Πικούλης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, δήλωσε: «Το νέο Κέντρο Προσομοίωσης είναι μια επένδυση στην ποιότητα της ιατρικής εκπαίδευσης και, τελικά, στην ασφάλεια των ασθενών. Στα 190 χρόνια της ιστορίας του, το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να ανανεώνει τα εργαλεία με τα οποία εκπαιδεύει τους γιατρούς του αύριο.»

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ανέφερε: «Με το Κέντρο Προσομοίωσης οι φοιτητές μας εξασκούνται σε κλινικές δεξιότητες με συστηματικό και ασφαλή τρόπο, πριν από την επαφή με τον ασθενή. Η διαρκής βελτίωση της ιατρικής εκπαίδευσης είναι το όραμα της διοίκησης της Ιατρικής Σχολής και ευχαριστούμε όλους όσοι συμβάλουν για να γίνει πραγματικότητα.»

Ακολούθησε η ομιλία του Επ. Καθηγητή Παναγή Λυκούδη, με θέμα «Η Προσομοίωση στη Σύγχρονη Ιατρική Εκπαίδευση». Ο κ. Λυκούδης ανέδειξε την ηθική διάσταση της προσομοίωσης, με κεντρικό μήνυμα «ποτέ η πρώτη φορά πάνω στον ασθενή». Παρουσίασε επίσης τα διεθνή δεδομένα που συνδέουν την εκπαίδευση με προσομοίωση με καλύτερες δεξιότητες και λιγότερα σφάλματα. Τέλος, περιέγραψε τους προσομοιωτές καθώς και το εκπαιδευτικό μοντέλο που ξεκινά από το dry lab, περνά από την εικονική πραγματικότητα και φτάνει στο wet lab.

Μετά τα εγκαίνια, οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στους χώρους του Κέντρου Προσομοίωσης. Εκεί δοκίμασαν τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των προσομοιωτών και του εξοπλισμού, που καλύπτει όλα τα στάδια της εκπαίδευσης:

Το κέντρο βασικής προσομοίωσης (Dry lab) που εγκαινιάστηκε περιλαμβάνει: 10 θέσεις εργασίας και θέση επίδειξης με κάμερα, για βασικές δεξιότητες: συρραφή, φλεβοκέντηση, καθετηριασμό κύστης, ρινογαστρικό σωλήνα, αεραγωγό, κρικοθυρεοτομή και θωρακικό σωλήνα.

Αυτό συνδυάζεται με τα υπόλοιπα κέντρα της Ιατρικής Σχολής και συγκεκριμένα:

Εικονική πραγματικότητα (κτίριο ΑΚΙΣΑ): προσομοιωτές λαπαροσκοπικής, ρομποτικής και αρθροσκοπικής χειρουργικής, καθώς και γυαλιά εικονικής πραγματικότητας.

Wet lab (κτίριο ΑΚΙΣΑ): 8 σταθμοί και κεντρικός σταθμός εκπαιδευτή, για εξάσκηση σε ζωικούς ιστούς.

Κέντρο προηγμένης προσομοίωσης (Εργαστήριο Φυσιολογίας): 3 σταθμοί προηγμένης προσομοίωσης (παιδιατρικός, μαιευτικός, ενηλίκων)

Κέντρα επεμβατικής προσομοίωσης (Νοσοκομεία Αρεταίειο και Λαϊκό): προσομοιωτές λαπαροσκοπικής-ρομποτικής χειρουργικής, γαστρεντερολογικων ενδοσκοπήσεων, αγγειοχειρουργικής

Το σύνολο των υποδομών που απαρτίζουν το νέο κέντρο προσομοίωσης της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ το καθιστούν το πιο ολοκληρωμένο της Ελλάδας και ένα από τα κορυφαία σε ολόκληρη την Ευρώπη! Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ήδη εκπαιδεύονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους!