Χριστούγεννα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία – Τι ισχύει για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

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Τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, ενώ η επιστροφή στα θρανία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027

Με τις γιορτές των Χριστουγέννων του 2026 να πλησιάζουν, το ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στρέφεται στις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα κλείσουν τα σχολεία, αλλά και στην επιστροφή στις τάξεις μετά την Πρωτοχρονιά.

Όπως κάθε χρόνο, οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου δύο εβδομάδες διακοπών, αφήνοντας προσωρινά πίσω τους τις σχολικές υποχρεώσεις. Η εορταστική ανάπαυλα αποτελεί, παράλληλα, σημείο αναφοράς για τον προγραμματισμό των οικογενειών ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα 2026

Με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) σε όλη τη χώρα αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026. Άρα η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων, κατά την οποία είτε πραγματοποιούνται οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις είτε διεξάγονται μαθήματα μέχρι το μεσημέρι, πριν χτυπήσει το κουδούνι της αποχώρησης. Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εορτής των Θεοφανίων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, ημέρα κατά την οποία θα ξεκινήσει εκ νέου η εκπαιδευτική διαδικασία για το δεύτερο πλέον μισό της σχολικής χρονιάς. Τι ισχύει για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Διαφορετικό είναι το χρονοδιάγραμμα των χριστουγεννιάτικων διακοπών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, όπου τα μαθήματα θα διακοπούν από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου έως και το Σάββατο 2 Ιανουαρίου.

Καθώς η 3η Ιανουαρίου 2027 συμπίπτει με Κυριακή, η επιστροφή των μαθητών στα μαθήματα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών θα παραμείνουν εκ νέου κλειστά λόγω της αργίας των Θεοφανείων.