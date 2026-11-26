ΑI και σχολεία: Τι είναι το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Τεχνητής Νοημοσύνης για τους 15χρονους μαθητές

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Ένα πιστοποιητικό Γραμματισμού στην Τεχνητή Νοημοσύνη σχεδιάζει να εφαρμόσει πιλοτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, στο πλαίσιο της κατανόησης και των ορίων του ΑΙ.

Η πρωτοβουλία σχεδιάζεται να εφαρμοστεί πιλοτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το σχολικό έτος 2027-2028, αλλάζοντας τον τρόπο αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Στόχος είναι οι νέοι να μη μένουν στην απλή χρήση εφαρμογών AI, αλλά να μαθαίνουν να ελέγχουν, να αξιολογούν και να επαληθεύουν τις πληροφορίες που παράγουν.

Εντάσσεται στο νέο «Πακέτο για την Εκπαίδευση και τις Δεξιότητες» που παρουσίασε η Κομισιόν στις Βρυξέλλες, με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των χαμηλών μαθησιακών επιδόσεων, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τη στήριξη των εκπαιδευτικών, στη σκιά των απογοητευτικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Pisa.

Πώς θα λειτουργεί το νέο πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό θα βασίζεται στο πλαίσιο δεξιοτήτων που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τον ΟΟΣΑ. Η φιλοσοφία του δεν εστιάζει απλώς στη χρήση εργαλείων AI, αλλά στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην κατανόηση των δυνατοτήτων και των ορίων της τεχνολογίας.

Όπως ανέφερε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ρόξανα Μίνζατου, οι μαθητές θα καλούνται, για παράδειγμα, να εντοπίζουν ένα λάθος σε απάντηση που έδωσε ένα σύστημα AI και να εξηγούν πώς διασταύρωσαν τη σωστή πληροφορία. Έτσι, η αξιολόγηση θα εστιάζει στην ικανότητα διάκρισης των αξιόπιστων δεδομένων από τα ανακριβή.

Η πιλοτική εφαρμογή τοποθετείται στο σχολικό έτος 2027-2028, χωρίς να έχουν οριστεί ακόμη οι χώρες, οι βαθμίδες ή η ακριβής διαδικασία.

Νέοι κανόνες για τις οθόνες και την ψηφιακή ασφάλεια

Παράλληλα, η Κομισιόν προτείνει την «Ευρωπαϊκή Δέσμευση για Υγιείς Οθόνες» για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Προβλέπονται κοινά εργαλεία και πρακτικές που θα βοηθούν τα σχολεία να διαχειρίζονται τη διαδικτυακή ασφάλεια και τον χρόνο έκθεσης των μαθητών στις οθόνες, συνδυάζοντας την τεχνολογία με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Ο ρόλος της Ελλάδας και τα νέα ψηφιακά εργαλεία

Ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας έχει η συμμετοχή της στη νέα Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Ψηφιακών Υποδομών για την Εκπαίδευση (EDU-EDIC), που ιδρύθηκε στις 3 Νοεμβρίου από οκτώ κράτη μέλη: την Ολλανδία (συντονίστρια χώρα), την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία και το Βέλγιο.

Μέσω της κοινοπραξίας, οι χώρες θα ενώνουν πόρους για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών υποδομών, όπως:

ασφαλή συστήματα αποθήκευσης εκπαιδευτικού υλικού στο cloud,

κοινές τεχνικές προδιαγραφές,

δυνατότητες συντονισμένων προμηθειών.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βιρκούνεν, συνέδεσε την κίνηση αυτή με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας, σημειώνοντας ότι η κοινοπραξία παραμένει ανοικτή και σε άλλα κράτη μέλη.

«Καμπανάκι» για τις επιδόσεις των μαθητών

Οι πρωτοβουλίες έρχονται εν μέσω έντονου προβληματισμού για τις βασικές δεξιότητες των μαθητών στην ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας PISA 2025, στους 15χρονους μαθητές καταγράφονται χαμηλές επιδόσεις σε ποσοστό:

33,9% στα μαθηματικά,

31,3% στην κατανόηση κειμένου,

25,9% στις φυσικές επιστήμες.

Αντίθετα, οι μαθητές με εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις δεν ξεπερνούν το 6,8% σε κανέναν τομέα. Η Ρόξανα Μίνζατου τόνισε ότι αυτή η υποχώρηση απειλεί την ανταγωνιστικότητα και τη δημοκρατική λειτουργία της Ευρώπης, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε πως «μια ισχυρότερη Ευρώπη ξεκινά από ενδυναμωμένους νέους».

Απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα και για την Ελλάδα, όπου στις Φυσικές Επιστήμες, μόλις το 1,4% των Ελλήνων μαθητών έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα επίδοσης, ενώ περίπου 4 στους 10 (και σχεδόν 1 στους 2 στα Μαθηματικά) βρίσκονται κάτω από το βασικό επίπεδο.

Στον νέο δείκτη Επίλυσης Προβλημάτων σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα η Ελλάδα κατέλαβε την 47η θέση (461 μονάδες), ενώ το 34% των μαθητών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI chatbots) τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

Οι στόχοι για το 2030 και οι σχολικές συμμαχίες

Μέχρι το 2030, η ΕΕ στοχεύει να μειώσει τους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις κάτω από το 15% και να αυξήσει όσους έχουν κορυφαίες επιδόσεις τουλάχιστον στο 12%.

Για τον σκοπό αυτό προωθούνται οι «Ευρωπαϊκές Σχολικές Συμμαχίες», δηλαδή μακροχρόνιες συνεργασίες μεταξύ σχολείων διαφορετικών χωρών με μετρήσιμους στόχους βελτίωσης. Η χρηματοδότηση μέσω του Erasmus+ θα ξεκινήσει το 2027, με στόχο έως και 100 νέες συμμαχίες τον χρόνο από το 2028.

Ελλείψεις εκπαιδευτικών και επαγγελματική κατάρτιση

Η Κομισιόν εστιάζει και στη γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού: μόλις το 8% των εκπαιδευτικών στην ΕΕ είναι κάτω των 30 ετών, ενώ περίπου 4 στους 10 είναι άνω των 50. Μέσω της «Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τους Εκπαιδευτικούς», προτείνονται λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερες συνθήκες εργασίας, σαφείς προοπτικές εξέλιξης και τακτικός διάλογος με τα συνδικάτα.

Παράλληλα, προωθείται η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης έως το 2030, καθώς σχεδόν το 70% των επαγγελμάτων με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού (κατασκευές, υγεία, μεταποίηση, ενέργεια) απαιτεί τεχνικές δεξιότητες, ενώ 8 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο προσωπικό. Από το 2028, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα μπορεί να χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις.