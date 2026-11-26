ΟΙΕΛΕ: Καταγγελία για άρνηση χορήγησης 9μηνης άδειας μητρότητας σε εκπαιδευτικό της ΑΕΝ Ηπείρου – Η επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας

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Η εκπαιδευτική ομοσπονδία καταγγέλλει ότι η διοίκηση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου στην Πρέβεζα απορρίπτει το αίτημα και μεταθέτει τις ευθύνες στο Υπουργείο.

Το ζήτημα της χορήγησης της εννεάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας σε εκπαιδευτικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) φέρνει στο προσκήνιο η εκπαιδευτική ομοσπονδία ΟΙΕΛΕ, έπειτα από καταγγελία που δέχθηκε από μέλος της, η οποία διδάσκει στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ηπείρου στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της, η εκπαιδευτικός –καθηγήτρια Ναυτικών Αγγλικών και μητέρα βρέφους δύο μηνών– υπέβαλε επίσημη αίτηση στις 2 Νοεμβρίου 2026 για τη λήψη της προβλεπόμενης 9μηνης άδειας, ενόψει της λήξης της άδειας λοχείας της στις 26 Νοεμβρίου. Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται, η διοίκηση της σχολής την ενημέρωσε προφορικά ότι το αίτημά της δεν γίνεται αποδεκτό, χωρίς να της κοινοποιηθεί έγγραφη απάντηση ή επίσημη αιτιολογία, παραπέμποντας το θέμα στο αρμόδιο Υπουργείο.

Η ομοσπονδία, επικαλούμενη τη γνωμοδότηση της νομικής της υπηρεσίας, υποστηρίζει ότι η άρνηση αυτή αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία προβλέπει το δικαίωμα της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και για τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), και ζητά την άμεση παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας.

Η επιστολή της εκπαιδευτικού στον Υπουργό Ναυτιλίας

Καθώς, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το ζήτημα δεν διευθετήθηκε ούτε μετά την αποστολή επίσημου εγγράφου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, η εκπαιδευτικός απηύθυνε επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, περιγράφοντας τις συνθήκες που αντιμετωπίζει.

Σε απόσπασμα της επιστολής της, η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Έχω ένα μωρό μόλις δύο μηνών, το οποίο θηλάζει αποκλειστικά. Σε αυτή την ηλικία, η παρουσία μου δεν είναι απλώς επιθυμητή. Είναι ζωτικής σημασίας για τη διατροφή, την ασφάλεια και την καθημερινή του φροντίδα. Το παιδί μου δεν μπορεί να φιλοξενηθεί σε βρεφονηπιακό σταθμό λόγω της ηλικίας του. Δεν έχω κάποιον άνθρωπο που να μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα του όσο εγώ θα βρίσκομαι στην εργασία μου. Και, παρά τις αντικειμενικές αυτές συνθήκες, καλούμαι να επιστρέψω στην υπηρεσία μου αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι καλούμαι να επιλέξω ανάμεσα στην εργασία μου και στη φροντίδα ενός βρέφους που εξαρτάται απόλυτα από εμένα. (…) Δεν ζητώ προνόμια. Δεν ζητώ εξαίρεση από τους κανόνες. Ζητώ να εφαρμοστούν οι διατάξεις που προστατεύουν τη μητρότητα και να εξεταστεί το αίτημά μου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο».

Καταλήγοντας, η ομοσπονδία καλεί τον Υπουργό Ναυτιλίας να εξετάσει το αίτημα και να παρέμβει άμεσα, ώστε, όπως αναφέρει, να τηρηθεί η νομιμότητα και να χορηγηθεί η άδεια στην εκπαιδευτικό.