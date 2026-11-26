Εθνικό Απολυτήριο: Ξεκινάει η συζήτηση για τις αλλαγές στο Λύκειο και τις Πανελλήνιες

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Σήμερα, Πέμπτη, παρουσιάζεται στη Βουλή η νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, όπως έχει διαμορφωθεί ύστερα από μήνες διαβουλεύσεων της Ειδικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για την θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Στη συζήτηση αναμένεται να παρουσιαστούν οι διαφορετικές προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί κατά τους προηγούμενους μήνες, με στόχο να αξιολογηθούν και να κλειδώσει το τελικό σχέδιο για τις αλλαγές στο Λύκειο και την θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου, που θα ψηφιστεί στη Βουλή από το νέο έτος.

Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συνεδριάζει με επίσημο θέμα την «Ενδιάμεση Έκθεση του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία», με τη συμμετοχή της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του προέδρου του Εθνικού Διαλόγου Μιχάλη Σφακιανάκη.

Ο βασικός κορμός του σχεδίου εξετάζει τη συχνότητα της αξιολόγησης των μαθητών στις τρεις τάξεις Λυκείου, το ποσοστό προσμέτρησης στον τελικό βαθμό και το ενδεχόμενο αλλαγών για την είσοδο των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η συζήτηση γίνεται στη σκιά έντονου δημοσίου διαλόγου για τις Πανελλήνιες, με έρευνες να καταγράφουν την κοινή πεποίθηση ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει, χωρίς όμως να χαθεί η αξιοπιστία και διαφάνειά του.

Στη συζήτηση δεν θα εξεταστεί μόνο το εξεταστικό σύστημα στο Λύκειο αλλά μία ευρύτερη αλλαγή φιλοσοφίας στο Λύκειο, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται ήδη στα σχολεία όπως η έλευση του πολλαπλού βιβλίου.