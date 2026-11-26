Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα στις 3 Δεκεμβρίου – Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

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Αναλυτικά οι οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες, οι προτεινόμενες δραστηριότητες και η ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας.

Με δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συνεκπαίδευσης καλούνται να τιμήσουν τα σχολεία όλης της χώρας την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Στόχος των δράσεων είναι η προάσπιση του δικαιώματος των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, η καταπολέμηση των στερεοτύπων και η καλλιέργεια μιας σχολικής κουλτούρας αποδοχής, συμπερίληψης και σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Το Υπουργείο Παιδείας ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής, μέσα από κοινές εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες. Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας, με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης, με επίκεντρο τη φωνή των μαθητών με αναπηρία και την ανάδειξη καλών πρακτικών συνεκπαίδευσης.

Τα σχολεία πρέπει:

1. Να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που να αφορούν:

α) στην προάσπιση του δικαιώματος των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση,

β) στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων εντός της σχολικής κοινότητας και γ) στην αναγκαιότητα σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να προγραμματίσουν δράσεις ευαισθητοποίησης, οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και με την υποστήριξη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Συμβούλων Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Για την υποστήριξη των εν λόγω δράσεων προτείνεται η επίσκεψη στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. Προσβάσιμο και στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να αποτελέσει έναυσμα ανάπτυξης διαλόγου και υλοποίησης δραστηριοτήτων, που θα στοχεύουν στην προαγωγή μίας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας.

2. Να προβούν στην παρουσίαση-διάχυση καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. Η παρουσίαση-διάχυση των καλών πρακτικών θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων και την υποστήριξη των Συμβούλων Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

3. Να συμβάλουν, εφόσον επιθυμούν, στην εκδήλωση που θα διοργανωθεί (δια ζώσης), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 – 12:00 στην αίθουσα Jacqueline de Romilly στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία θα μεταδοθεί και διαδικτυακά. Στόχος της εκδήλωσης είναι, αφενός, η ανάδειξη της φωνής των μαθητών/τριών με αναπηρία και, αφετέρου, η παρουσίαση και διάχυση συνεργατικών πρακτικών σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης (προγράμματα συνεκπαίδευσης), οι οποίες να αναδεικνύουν την ανάγκη σεβασμού της διαφορετικότητας.