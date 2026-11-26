ΑΠΘ: Χρυσό μετάλλιο για φοιτητές που σχεδίασαν καινοτόμο θεραπευτική προσέγγιση για τον καρκίνο του πνεύμονα

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Οι εννέα φοιτητές του ΑΠΘ διακρίθηκαν για το ερευνητικό έργο «AETh3R», το οποίο προτείνει μια καινοτόμο θεραπευτική προσέγγιση για τη συχνότερη μορφή καρκίνου του πνεύμονα

Μια ακόμα πολύ σημαντική διάκριση ήρθε από τη φοιτητική διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου «iGEM Thessaloniki» καθώς κέρδισε ένα από τα χρυσά μετάλλια του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Συνθετικής Βιολογίας «iGEM Competition 2026».

Στη φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026, στο Παρίσι, έλαβαν μέρος περισσότερες από 400 ερευνητικές ομάδες, διεκδικώντας ένα από τα μετάλλια του διαγωνισμού.

Η ομάδα συμμετείχε στον φετινό Διαγωνισμό με το ερευνητικό πρότζεκτ «AETh3R», το οποίο αξιοποιώντας τεχνικές Συνθετικής Βιολογίας, αποτελεί μία στοχευμένη θεραπεία στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, τη συχνότερη μορφή της νόσου, μέσω του σχεδιασμού χιμαιρικών πεπτιδικών μορίων στόχευσης για πρωτεόλυση (Proteolysis Targeting Chimera – PROTAC) που οδηγούν ταυτόχρονα στη στοχευμένη αποικοδόμηση δύο πρωτεϊνών-κλειδιών για την ανάπτυξη του όγκου, της KRAS και της MDM2. Η διπλή αυτή στόχευση αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση στον χώρο της ιατρικής ακριβείας στην ογκολογία.

Σημαντικές διακρίσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα αποσπά διακρίσεις σε κάθε συμμετοχή της στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό, καθώς το 2017 απέσπασε το χρυσό μετάλλιο, το 2018 κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο, το 2019 το χρυσό μετάλλιο, το 2022, το 2023, το 2024 το ασημένιο μετάλλιο και το 2025 το χρυσό μετάλλιο.

Η φετινή ομάδα αποτελείται από οκτώ προπτυχιακούς φοιτητές/τριες και από έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, τεσσάρων Τμημάτων κι ενός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Μέλη της ομάδας είναι από το Τμήμα Ιατρικής η Ερρικέττη-Θεοδώρα Μούμκα, ο Ηλίας-Ευάγγελος Θεοχάρους, ο Ταξιάρχης Κοσμάς, και η Άννα Φιλινδρή, από το Τμήμα Βιολογίας η Μαργαρίτα Παπαστεργίου, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ο Δημήτριος Κουκνάκος και η Ηρώ-Φωτεινή Παπαζάχου, από το Τμήμα Γεωπονίας η Ειρήνη-Μελίτα Λαμπροπούλου και από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοϊατρικής Μηχανικής ο Αλέξανδρος Βλάχος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της ομάδας είναι, για έκτη χρονιά, ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Συντονιστής της διεπιστημονικής ομάδας Λειτουργικής Πρωτεϊνωματικής Ανάλυσης και Βιολογίας Συστημάτων (FunPATh, ΚΕΔΕΚ Αριστοτελείου), Μιχαήλ Αϊβαλιώτης ενώ την ομάδα καθοδήγησαν και οι εκπαιδεύτριες και διδακτόρισσες του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Δρ. Κωνσταντίνα Ψαθά και Δρ. Στεφανία Μανιάτση.