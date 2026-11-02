Υποτροφίες: Πρόσκληση του ΙΚΥ για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Πίνακας περιεχομένων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, με βασική προϋπόθεση την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) απευθύνει πρόσκληση σε μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας να ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών του, προκειμένου να συμμετέχουν στην αξιολόγηση αιτήσεων υποτροφιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διαχειρίζεται.
Η πρόσκληση αφορά τόσο εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ και ερευνητές συγκεκριμένων βαθμίδων όσο και ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές ΑΕΙ και ερευνητές Γ΄ βαθμίδας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από τις 2 έως και τις 22 Νοεμβρίου 2026, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πιο συγκεκριμένα αφορά:
Α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι) και οι Ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκλεκτόρων ΑΠΕΛΛΑ,
Β) οι ομότιμοι, οι αφυπηρετήσαντες καθηγητές ΑΕΙ, και οι Ερευνητές Γ’, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο αξιολογητών του ΙΚΥ
Οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα καθώς ορισμένα πεδία των αιτήσεων προς αξιολόγηση είναι στην αγγλική γλώσσα και μπορεί να απαιτηθεί αξιολόγηση στα αγγλικά.
Για περισσότερες πληροφορίες διοικητικής φύσεως παρακαλούμε επικοινωνείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr