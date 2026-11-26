Πανελλήνιες: Ούτε μία ώρα Φυσικής στη Γ΄ Λυκείου από την αρχή της χρονιάς – Σε κατάληψη οι μαθητές στα Καλάβρυτα

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Οι μαθητές του σχολικού συγκροτήματος «Ευσέβιος Κηπουργός» προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και ισότιμες συνθήκες προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027.

Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές του σχολικού συγκροτήματος «Ευσέβιος Κηπουργός» στα Καλάβρυτα, διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και ζητώντας την άμεση κάλυψη των κενών που επηρεάζουν την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται η απουσία καθηγητή Φυσικής, με αποτέλεσμα οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που ακολουθούν τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας να στερούνται τη διδασκαλία ενός βασικού πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν έχουν διδαχθεί ούτε μία ώρα Φυσικής Προσανατολισμού στο σχολείο τους.

Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2027, καθώς οι υποψήφιοι για την εισαγωγή σε Ιατρικές, Πολυτεχνικές και Φυσικομαθηματικές σχολές καλούνται να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις χωρίς την απαραίτητη διδακτική υποστήριξη από το δημόσιο σχολείο. Οι μαθητές διεκδικούν την άμεση τοποθέτηση εκπαιδευτικού, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές.