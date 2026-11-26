ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για τα προσωρινά αποτελέσματα των 315 θέσεων στο Δημόσιο
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ην Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 13:00, θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή ανοικτής κληρωτίδας για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των υποψηφίων σε περιπτώσεις απόλυτης ισοβαθμίας.
Ένα βήμα πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων βρίσκεται η προκήρυξη 6Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση 315 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00, θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή ανοικτής κληρωτίδας, παρουσία συμβούλου της Ανεξάρτητης Αρχής, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά κατάταξης σε περιπτώσεις απόλυτης ισοβαθμίας.
Μέσω της διαδικασίας θα αποδοθεί σε κάθε υποψήφιο ένας τυχαίος αριθμός, ο οποίος θα εμφανίζεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας, θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.
Η διαδικασία πραγματοποιείται ενόψει της έκδοσης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων, προσληπτέων και απορριπτέων, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.
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