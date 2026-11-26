Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην εκτύπωση του Εντύπου Συμμετοχής, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση στις εξετάσεις. Αναλυτικά η διαδικασία ενημέρωσης και οι οδηγίες για τους εξεταζόμενους.