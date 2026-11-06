Νέα υποτροφία για αριστούχους μαθητές ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη – Κάλυψη σπουδών σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης

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Ένας νέος θεσμός υποτροφιών έρχεται να στηρίξει τους αριστούχους μαθητές του Γενικού Λυκείου Καράτουλα, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

H υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, επισκέφθηκε την Καράτουλα με αφορμή τη βράβευση των αριστούχων μαθητών της περιοχής.

Η κ. Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των υποτροφιών που θεσπίζονται, επισημαίνοντας ότι η αξία τους δεν περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση των μαθητών. Όπως ανέφερε, η στήριξη ενός νέου ανθρώπου στα πρώτα του βήματα, και κυρίως κατά τη φοιτητική του διαδρομή, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη τα παιδιά να έχουν πρότυπα και ανθρώπους που τα συνοδεύουν στην πορεία τους, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Συλλόγου Αντωνόπουλου στη σύνδεση της τοπικής ιστορίας με τη νέα γενιά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές της υπουργού στο ενδεχόμενο δημιουργίας πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλεία. Η ίδια αναγνώρισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, κάνοντας αναφορά στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή, τομείς που, όπως σημείωσε, θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για τη διερεύνηση μιας αντίστοιχης εκπαιδευτικής προοπτικής.

«Πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια βήματα», ήταν το σαφές μήνυμα της υπουργού, η οποία δήλωσε διατεθειμένη να συζητήσει το ζήτημα μαζί με την Εθνική Αρχή, τους βουλευτές και την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Νέες υποτροφίες

Η εκδήλωση στο Καράτουλα διοργανώθηκε από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ωλένης και περιλάμβανε την απονομή των «Βραβείων Διονυσίου και Γεωργίου Αντωνόπουλου» για τη σχολική χρονιά 2025-2026 στους αριστούχους μαθητές του Γενικού Λυκείου Καράτουλα, του Γυμνασίου Καράτουλα και του Γυμνασίου Γουμέρου.

Παράλληλα, εγκαινιάστηκε ένας νέος θεσμός υποτροφιών, με την ονομασία «Υποτροφίες Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου», προσωπική πρωτοβουλία του προέδρου του Συλλόγου. Η υποτροφία θα απονέμεται στον μαθητή ή τη μαθήτρια με την υψηλότερη βαθμολογία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις από το Γενικό Λύκειο Καράτουλα και θα καλύπτει τα χρόνια φοίτησης στη σχολή ή το τμήμα που θα επιλέξει.

Τα βραβεία φέρουν τα ονόματα των αδελφών Διονυσίου και Γεωργίου Αντωνόπουλου, με καταγωγή από την Αρβανίτη Ωλένης, οι οποίοι διακρίθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, ο πρώτος στον χώρο της Ιατρικής και ο δεύτερος στο Πυροσβεστικό Σώμα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Σύλλογος συνεχίζει να τιμά την προσφορά τους, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με την επιβράβευση της προσπάθειας και της προόδου των νέων της περιοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, η υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε ένα σχολείο με σύγχρονες υποδομές, μόνιμους εκπαιδευτικούς και ουσιαστική υποστήριξη. Έκανε, μάλιστα, ειδική μνεία στη λειτουργία των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων στον Πύργο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή σημαντική κίνηση για την περιοχή, με στόχο τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών.