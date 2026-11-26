Απόφοιτοι ΤΕΙ: Οι πεντε προτασεις για την αποκατασταση των δικαιωμάτων τους – Τι ζητουν απο το υπουργείο

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Σύμφωνα με τον Ανεξάρτητο Πανελλήνιο Σύλλογο Αποφοίτων ΤΕΙ, ο υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου δεσμεύτηκε να μελετήσει τις προτάσεις, εκφράζοντας την πρόθεσή του να προωθήσει μια συνολική λύση.

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ, με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις να έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας, έπειτα από πρωτοβουλία του Ανεξάρτητου Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ και τη διαμεσολάβηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη.

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στον ιδιωτικό τομέα, η κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ στο Δημόσιο, καθώς και η θέσπιση διαδικασίας αντιστοίχισης των πτυχίων των πρώην ΤΕΙ με τα υφιστάμενα πανεπιστημιακά τμήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, ο υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, δεσμεύτηκε να μελετήσει τις προτάσεις και εξέφρασε την πρόθεσή του να προωθήσει μια δίκαιη λύση για το σύνολο των αποφοίτων ΤΕΙ, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Η επεξεργασία των προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αποφοίτους να αναμένουν τις επόμενες πρωτοβουλίες του υπουργείου για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που αφορά χιλιάδες πτυχιούχους.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: “Οι προτάσεις έχουν ως στόχο την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του συνόλου των αποφοίτων ΤΕΙ. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.1404/1983, όπως ισχύει σήμερα, το πτυχίο ΤΕΙ αποτελεί ρητά «βασικό τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης». Επομένως, δεν ζητάμε κάποιου είδους «ανωτατοποίηση», όπως λανθασμένα ορισμένες φορές αναπαράγεται. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι στοχευμένη και η πρόταση νόμου του Συλλόγου μας για τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, προτείνουμε την κατάργηση του διαχωρισμού ΠΕ–ΤΕ στον δημόσιο τομέα, καθώς και οι δύο κατηγορίες αφορούν αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης. Επιπλέον, προτείνουμε μια δίκαιη διαδικασία αντιστοίχισης των πτυχίων, ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση του γνωστικού αντικειμένου των καταργημένων ΤΕΙ με τα υφιστάμενα πανεπιστημιακά Τμήματα.

Η διαδικασία αντιστοίχισης δεν αφορά μόνο τους αποφοίτους ΤΕΙ δημοσίου τομέα, αλλά μπορεί να αποτελέσει ένα γενικότερο πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να ακολουθηθεί και από αποφοίτους που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Αυγενάκης παρέδωσε τους δύο φακέλους στον υφυπουργό Παιδείας κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, σε συνάντηση με αποκλειστικό αντικείμενο τα ζητήματα των αποφοίτων ΤΕΙ την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 στο Υπουργείο Παιδείας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ανεξάρτητου Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ, Λάμπρος Ανδριανάκης, είχε επίσης σύντομη συνομιλία με τον υφυπουργό κ Παπαϊωάννου. Ο κ. Παπαϊωάννου δεσμεύτηκε να μελετήσει τις προτάσεις μας και εξέφρασε την πρόθεσή του να προωθήσει μια δίκαιη λύση για το σύνολο των αποφοίτων ΤΕΙ.

Η επεξεργασία των προτάσεων συνεχίζεται με ξεκάθαρη πρόθεση από τον αρμόδιο υφυπουργό Παιδείας κ. Παπαϊωάννου και με στόχο το προσεχές διάστημα να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση λύσης του πολυετούς προβλήματος που απασχολεί χιλιάδες συναδέλφους αποφοίτους.”

Μπορείτε να διαβάσετε τις δύο προτάσεις εδώ: