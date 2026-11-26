Υπουργείο Παιδείας: Χρηματοδότηση 38,3 εκατ. ευρώ για τα ΑΕΙ της Βόρειας Ελλάδας και νέες φοιτητικές εστίες για 1.450 φοιτητές

Πίνακας περιεχομένων

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση της χρηματοδότησης των περιφερειακών πανεπιστημίων, η αναβάθμιση των υποδομών, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η διασύνδεση των ΑΕΙ με την επιχειρηματικότητα.

Τη σημασία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας ως μοχλών ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας υπογράμμισε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νίκος Παπαϊωάννου, κατά την παρέμβασή του στο επετειακό συνέδριο για τα 20 χρόνια λειτουργίας της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο υφυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός αναπτυξιακού μοντέλου που θα δημιουργεί ευκαιρίες πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ενισχύοντας τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού και των ιδιαίτερων αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε περιοχής της χώρας.

«Η ανάπτυξη δεν μπορεί να σχεδιάζεται μόνο για την περιφέρεια. Πρέπει να σχεδιάζεται μαζί με την περιφέρεια, να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και να απελευθερώνει τις δυνατότητές της» τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας, επισημαίνοντας ότι η «η Ελλάδα του 2030 χρειάζεται ισχυρή εκπαίδευση, υψηλού επιπέδου έρευνα, ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και περιφέρειες με αυτοπεποίθηση και αναπτυξιακή δυναμική».

Ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Βόρειας Ελλάδας, παρουσιάζοντας στοιχεία για την ενίσχυση των υποδομών, της ερευνητικής δραστηριότητας και της φοιτητικής μέριμνας. Συγκεκριμένα, οι τακτικές επιχορηγήσεις για το 2026 προς τα πέντε πανεπιστημιακά ιδρύματα ανέρχονται σε 38,3 εκατ. ευρώ, ενώ στάθηκε και στα έργα φοιτητικής στέγασης μέσω

Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 238,4 εκατ. ευρώ, από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν 1.450 φοιτητές.

Παράλληλα, παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες για την Ανώτατη Εκπαίδευση κατά την προγραμματική περίοδο 2026-2030, με έμφαση στην αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την έρευνα, την ισότιμη πρόσβαση, τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ.

«Η μεγάλη πρόκληση είναι να μετατρέψουμε την επιστημονική γνώση σε παραγωγική αξία, την έρευνα σε καινοτομία και την καινοτομία σε νέες οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες» είπε ο Νίκος Παπαϊωάννου, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που κατέχει η Θεσσαλονίκη.

«Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας διαθέτουν ένα σημαντικό αναπτυξιακό κεφάλαιο: ισχυρά πανεπιστήμια, ερευνητικές υποδομές, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρηματική δραστηριότητα και μια προνομιακή γεωστρατηγική θέση. Το ζητούμενο είναι να συνδέσουμε αυτές τις δυνατότητες σε μια κοινή αναπτυξιακή προοπτική, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, διεθνείς συνεργασίες και ουσιαστική αξιοποίηση της γνώσης. Και, βεβαίως, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι νέοι άνθρωποι να μη βλέπουν τον τόπο τους ως αφετηρία αναχώρησης, αλλά ως πεδίο δημιουργίας, επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής προκοπής», σημείωσε ο υφυπουργός Παιδείας.

Ο κ. Παπαϊωάννου συνεχάρη τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης για την εικοσαετή συμβολή τους στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογικής προόδου, ευχόμενος η επόμενη εικοσαετία να είναι ακόμη πιο δημιουργική και παραγωγική.