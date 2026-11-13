ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 857 θέσεις στα νοσοκομεία – Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν ένσταση

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Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από τις 14 έως τις 23 Νοεμβρίου 2026, αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με την καταβολή παραβόλου 50 ευρώ.

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 2Κ/2026, η οποία αφορά την πλήρωση 857 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, καθώς και θέσεων προσωπικού με τριετείς συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, ενώ όσοι επιθυμούν να αμφισβητήσουν τους πίνακες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση από τις 14 έως και τις 23 Νοεμβρίου 2026, με την καταβολή παραβόλου

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο πενήντα ευρώ.

Το παράβολο εκδίδεται και πληρώνεται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να πληρώσει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της ένστασής του.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις με κωδικούς 1503 & 1505, καλύπτονται από κατόχους πτυχίου του κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ελλείψει υποψηφίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ», σύμφωνα και με την από 07.10.2026 σχετική Ανακοίνωση.