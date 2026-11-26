Ναζιστικά σύμβολα σε σχολεία της Γλυφάδας: Αντιδράσεις εκπαιδευτικών και γονέων – «Δεν μένουμε αμέτοχοι»

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Μετά τη δημοσιοποίηση σχετικών φωτογραφιών, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γλυφάδας καταδικάζει απερίφραστα τα περιστατικά, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για απλές πράξεις βανδαλισμού.

Ανησυχία και αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα έχει προκαλέσει η εμφάνιση ναζιστικών συμβόλων και ακροδεξιών συνθημάτων σε σχολεία της Γλυφάδας. Το περιστατικό έγινε γνωστό μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τον ειδικό γραμματέα της ΟΛΜΕ, Δημήτρη Ακτύπη, στις οποίες διακρίνονται συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής.

Η παρέμβαση της ΟΛΜΕ, σε συνδυασμό με την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά του φασισμού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα σχολεία, αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, πέρα από τη διάσταση του βανδαλισμού σχολικών εγκαταστάσεων.

Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γλυφάδας, καταδικάζοντας απερίφραστα την εμφάνιση ναζιστικών συμβόλων και φασιστικών συνθημάτων στους σχολικούς χώρους.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, φαινόμενα φασισμού, ναζισμού, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας δεν έχουν θέση ούτε στην εκπαιδευτική κοινότητα ούτε στην κοινωνία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη ενεργοποίησης της σχολικής κοινότητας, τονίζοντας ότι η σιωπή, η αδιαφορία και η ανοχή δεν μπορούν να αποτελούν απάντηση απέναντι σε τέτοια περιστατικά.

«Δεν ανεχόμαστε τον φασισμό»

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γλυφάδας καταδικάζει απερίφραστα την εμφάνιση ναζιστικών συμβόλων και φασιστικών συνθημάτων σε σχολικούς χώρους της πόλης μας. Τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν απλώς περιστατικά βανδαλισμού. Είναι φαινόμενα που μας προβληματίζουν βαθιά και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κάτι ασήμαντο ή μεμονωμένο. Ο φασισμός, ο ναζισμός, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία μας και στην κοινωνία που θέλουμε να οικοδομήσουμε για τα παιδιά μας.

Η σιωπή, η αδιαφορία και η ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν είναι επιλογές. Έχουμε όλοι ευθύνη να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του σεβασμού και της αλληλεγγύης. Να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια διάδοσης και κανονικοποίησης φασιστικών αντιλήψεων, ιδιαίτερα όταν αυτές επιχειρούν να βρουν χώρο μέσα στα σχολεία.

Τα σχολεία πρέπει να είναι χώροι γνώσης, ελεύθερης σκέψης, ισότητας και δημοκρατικού διαλόγου. Χώροι όπου τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τη διαφορετικότητα και να σκέφτονται κριτικά. Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γλυφάδας θεωρούμε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό και δεν σκοπεύουμε να μείνουμε μόνο σε μια ανακοίνωση καταδίκης. Θα αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και θα επιδιώξουμε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τη σχολική κοινότητα, ώστε να αναδειχθεί το ζήτημα και να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών.

Γιατί η δημοκρατία, ο σεβασμός και η ανθρωπιά δεν είναι αυτονόητα. Καλλιεργούνται καθημερινά, μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία. Δεν ανεχόμαστε τον φασισμό. Δεν μένουμε αμέτοχοι.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Γλυφάδας