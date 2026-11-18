Απίστευτη καταγγελία: Φοιτήτρια κινδυνεύει να χάσει την υποτροφία των 1.000 ευρώ για χρέος 0,01 ευρώ

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Φοιτήτρια κινδυνεύει να χάσει υποτροφία 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ λόγω ασφαλιστικής οφειλής μόλις ενός λεπτού, με την οικογένειά της να έχει εξοφλήσει το ποσό και να αναμένει την εξέταση ένστασης.

Μια υποτροφία 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ βρίσκεται σε εκκρεμότητα για νεαρή φοιτήτρια που πέτυχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με αιτία μια ασφαλιστική οφειλή μόλις ενός λεπτού του ευρώ. Παρότι το ποσό έχει πλέον εξοφληθεί, η οικογένειά της αναμένει την εξέταση ένστασης που έχει υποβάλει, προκειμένου να μη χαθεί η οικονομική ενίσχυση.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», όπου η μητέρα της φοιτήτριας περιέγραψε τα εμπόδια που αντιμετώπισαν κατά τη διαδικασία χορήγησης της υποτροφίας. Σύμφωνα με την καταγγελία της, μια οφειλή ύψους 0,01 ευρώ προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), για την οποία η οικογένεια υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημερωθεί, στάθηκε εμπόδιο στην ασφαλιστική ενημερότητα που απαιτούνταν.

Από την επιτυχία στις Πανελλαδικές στο εμπόδιο της ασφαλιστικής ενημερότητας

Η νεαρή φοιτήτρια είχε εξασφαλίσει την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων και επιδίωξε να λάβει την οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία προέκυψε πρόβλημα με την ασφαλιστική κατάσταση του πατέρα της.

Όπως περιέγραψε η μητέρα, ο σύζυγός της, ο οποίος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, δεν εμφανιζόταν στον κατάλογο στοιχείων που είχε διαβιβάσει ο ΕΦΚΑ στον ΟΠΕΚΑ. Η συγκεκριμένη παράλειψη είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Η οικογένεια απευθύνθηκε στον ΕΦΚΑ αναζητώντας διευκρινίσεις και έλαβε γραπτή ενημέρωση ότι ο πατέρας δεν θεωρούνταν ασφαλιστικά ενήμερος, εξαιτίας της εκκρεμούς οφειλής.

Οφειλή ενός λεπτού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καταγγέλλει η μητέρα

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η μητέρα στην τηλεοπτική εκπομπή, η οικογένεια αγνοούσε την ύπαρξη του χρέους προς το ΚΕΑΟ, καθώς ο σύζυγός της δεν είχε λάβει κάποια σχετική ειδοποίηση.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, ο πατέρας της φοιτήτριας διέθετε τόσο ασφαλιστική ικανότητα όσο και ασφαλιστική ενημερότητα, γεγονός που έκανε ακόμη πιο απρόσμενη για την οικογένεια την εμφάνιση του προβλήματος.

«Δεν το γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτή η μηδαμινή οφειλή προς το ΚΕΑΟ, γιατί ποτέ δεν είχε ειδοποιηθεί ο σύζυγός μου, που είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, για αυτήν την οφειλή και μάλιστα είχε ασφαλιστική ενημερότητα και είχε και ασφαλιστική ικανότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εξοφλήθηκε το ένα λεπτό – Σε αναμονή η ένσταση στον ΟΠΕΚΑ

Μετά τη διαπίστωση της ασφαλιστικής εκκρεμότητας, η οικογένεια προχώρησε στην καταβολή του ποσού των 0,01 ευρώ, ώστε να τακτοποιηθεί η οφειλή που είχε δημιουργήσει το πρόβλημα.

Παρά την εξόφληση, η υπόθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι γονείς έχουν καταθέσει ένσταση στον ΟΠΕΚΑ και περιμένουν την απόφαση του οργανισμού για τη δυνατότητα χορήγησης της υποτροφίας.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης θα καθορίσει εάν η φοιτήτρια θα μπορέσει τελικά να λάβει τα 1.000 ευρώ, τα οποία κινδυνεύει να στερηθεί εξαιτίας της συγκεκριμένης ασφαλιστικής εκκρεμότητας.