Συναγερμός σε ιδιωτικό σχολείο στη Βούλα: 15χρονος μεταφέρθηκε ημιλιπόθυμος στο νοσοκομείο μετά από χρήση άγνωστης ουσίας

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Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζοντας το ενδεχόμενο κατανάλωσης ουσίας από τον ανήλικο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να περιήλθε στην κατοχή του.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης σε ιδιωτικό σχολείο στη Βάρη όταν ένας μαθητής έχασε τις αισθήσεις του.

Ο 15χρονος παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του εν ώρα μαθήματος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών του.

Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον 15χρονο και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς τις αισθήσεις του.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι γονείς του μαθητή, ενώ στο σχολείο έσπευσε και η μητέρα του 15χρονου, προκειμένου να ενημερωθεί για το περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γιος της κατέρρευσε. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια ουσία κατανάλωσε ο ανήλικος, καθώς και πώς αυτή βρέθηκε στην κατοχή του.